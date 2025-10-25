Alcaraz ya conoce el camino para una hipotética final con Sinner el Masters 1.000 de París

Alcaraz se estrenará en el Masters 1.000 de París ante el británico Cameron Norrie o al argentino Sebastián Báez, según deparó el sorteo del cuadro individual. Carlitos regresará así a la acción el 28 o el 29 de octubre después de un parón de más de tres semanas, aunque entre medias participó en el Six Kings Slam, torneo de exhibición disputado en el ANB Arena de Riad (Arabia Saudí) y en cuya final perdió por 6-2 y 6-4 contra el italiano Jannik Sinner.

Precisamente Sinner ejercerá como segundo cabeza de serie durante el último Masters 1.000 de la temporada, que se jugará en La Défense Arena y donde el italiano se estrenará también en los dieciseisavos ante el estadounidense Alex Michelsen o el belga Zizou Bergs.

Alcaraz y Sinner se han enfrentado en la final en los últimos cinco torneos oficiales en los que ambos han competido, incluido su choque por el título del último US Open; ahí Alcaraz se impuso en cuatro sets para recuperar el número uno del ranking mundial por primera vez desde 2023.

Este último Masters 1000 de la temporada tendrá mucho en juego para adjudicarse los lugares restantes en las Nitto ATP Finals, el colofón que en Turín (Italia) se pondrá al circuito mundial del 9 al 16 de noviembre sobre la pista dura del Inalpi Arena.

El camino de Alcaraz hasta una hipotética final podría incluir a Valentin Vacherot, uno de los tenistas más en forma tras su éxito en Shanghái, en tercera ronda o a su primo Arthur Rinderknech o Jiri Lehecka. En cuartos de final podrían aparecer Casper Ruud o Félix Auger Aliassime y ya en semifinales, Taylor Fritz, Alex de Miñaur o Karen Khachanov.

El trayecto de Sinner podría incluir a Jakub Mensik o Fran Cerúndolo en octavos. En cuartos, Ben Shelton o Andrey Rublev y en semifinales, Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev o Alexander Zverev.