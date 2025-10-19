Alcaraz y Sinner hablan de su relación más allá del tenis: "Hablamos mucho más de lo que la gente piensa"

Jannik Sinner volvió a derrotar a Carlos Alcaraz en la final del Six Kings Slam (6-2 y 6-4), como ya hizo en 2024. Se trata de un torneo “amistoso”, una exhibición, disputado en Arabia Saudí, pero el premio (el italiano se ha llevado seis millones de dólares) es más alto que el de un Grand Slam.

Es el segundo triunfo de Sinner sobre el español en este 2025, en el que se han enfrentado muchas veces, en varias finales. Son los dos jugadores a los que todo el mundo quiere ver en este momento, y admiten que cuando uno pierde con el otro, está motivado para volver a los entrenamientos y buscar soluciones. Así lo hizo Jannik tras caer en la final de Roland Garros... Y ganó la de Wimbledon. Carlos admitió que después de caer en el All England Club tuvo varias sesiones focalizadas en su gran rival, y se “vengó” en el US Open. Ahora la pelota está de nuevo en el tejado del transalpino: “Hemos pasado días buscando qué hacer para mejorar”, admite.

Rivales y amigos

Esa rivalidad no impide que tengan una relación más que cordial. “Tenemos una relación especial, una amistad fuera de pista aparte de la rivalidad en el tenis. La gente puede pensar que no es compatible, pero demostramos que es posible, hablamos mucho más de lo que la gente se piensa”, asegura Alcaraz. “Tenemos una buena amistad también fuera de la cancha. Es algo fantástico, no tenemos que ser enemigos fuera de la pista. Dentro lo somos e intentamos jugar nuestro mejor tenis, pero ahí se acaba: nos damos la mano y todo vuelve a la normalidad”, respondió Jannik.

También tuvieron un intercambio de mensajes a través de la redes sociales. Sinner puso el clásico mensaje de agradecimiento por el torneo, y a su rival, y Carlos le contesta: “¡Qué bien, Jannik! La próxima vez golf, esquí y karting, jeje”.