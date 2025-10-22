El primer Alcaraz - Sinner de 2026 ya tiene fecha y sede

Resta apenas un mes para la conclusión de la temporada tenística con la disputa de la Final a Ocho de la Copa Davis en Bolonia y sólo queda una oportunidad para disfrutar de un Alcaraz - Sinner este curso. Será en las ATP Finals donde el número uno y dos del mundo podrían reencontrarse. La renuncia de Sinner a disputar la Ensaladera en su país ha borrado la segunda opción... pero ya hay una nueva fecha. Ya se conoce dónde será el primer duelo directo de 2026 entre los dos grandes dominadores del circuito.

Alcaraz y Sinner se medirán en un partido de exhibición que se disputará en Seúl, el 10 de enero del 2026, tal y como han anunciado ambos en Instagram. El número 1 y el 2 del ránking de la ATP, respectivamente, subieron el mismo anuncio a sus respectivas cuentas en esta red social para comunicar que se verán las caras en ese país: "See you in Korea!" ("¡Nos vemos en Corea!").

Calificado como "superpartido" por el patrocinador, Hyundai Card, compañía financiera de crédito del grupo automovilístico, se jugará en el Incheon Inspire Arena, con capacidad para 15.000 espectadores. La exhibición llegará poco antes del comienzo del Open de Australia, que tiene previsto celebrarse del 18 de enero al 1 de febrero.

El anuncio llega después de la monumental polémica se ha armado en Italia tras la renuncia de Sinner a la Davis. Cuando Filippo Volandri, capitán italiano, anunció que Sinner no estaría en Bolonia al de San Cándido le ha faltado poco menos que ser acusado de alta traición.

"He ganado la Copa Davis dos veces. Mi equipo y yo hemos tomado esta decisión porque la temporada al final del año es muy larga y necesito una semana extra de descanso para empezar antes la preparación. El objetivo es volver con fuerza en Australia. En los últimos dos años no he llegado en las mejores condiciones (a Australia) porque había poco tiempo, así que hemos tomado esta decisión", apuntó Sinner.

Según el reglamento de la Federación Internacional de Tenis (ITF), se puede modificar un máximo de tres convocados hasta las 11:00 horas del día anterior al inicio de los partidos de la Final a Ocho, es decir, del lunes 17 de noviembre.

Hay quien en Italia no comparte su decisión, como Adriano Panatta, histórico tenista italiano, ganador de Roland Garros en 1976. "Yo nunca hubiera renunciado a la Davis, y si alguien del equipo lo hubiera hecho, habrían sido los compañeros y el capitán, antes incluso que la Federación, quienes habrían pedido explicaciones de la forma más dura posible. Pero eso nunca sucedió", afirmó en el "Corriere della Sera". "Pero la Davis era el centro de nuestros planes, las demás opciones giraban en torno a ella. Hoy ya no es así", añadió.

El presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FIPT), defendióa Sinner. "Entendemos y respetamos la decisión de Jannik, que sin embargo nos resulta muy dolorosa, al final de una temporada larga e intensa, en la que ha demostrado una vez más ser un referente extraordinario para todo el movimiento tenístico italiano", expresó. "Estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta italianal con la misma pasión y determinación de siempre", añadió.

Italia comenzará el torneo el 19 de noviembre, contra Austria. Dos días después, en las hipotéticas semifinales, en caso de superar a los austríacos, se medirá al ganador del duelo entre Francia y Bélgica por un puesto en la final. Justo antes de la Copa Davis, se disputará también en Italia, en Turín (norte), las Finales ATP, torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito y en el que se espera la presencia del italiano.