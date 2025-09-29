Alcaraz - Fritz: horario y dónde ver en tv la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz está intratable. Después de hacerse con el US Open venciendo a su gran rival, Jannik Sinner, el tenista español sigue de dulce en su gira en pista dura. Y es que el ATP de Tokio está presenciando el gran nivel de Carlitos, que ha logrado acceder a la final tras vencer a Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4).

No sin sufrimiento, eso sí. El murciano perdió el primer set ante el danés (y el primero en todo el torneo), pero supo reponerse rápido para dar la vuelta al marcador y clasificar a la final donde ya esperaba Taylor Fritz.

Tras conseguir el pase a la final, Alcaraz buscará su primer ATP de Tokio, un torneo que no había ganado hasta la fecha. Se trata de un nuevo reto para sumar un trofeo más a sus vitrinas.

Un nuevo duelo entre Fritz y Alcaraz

El español y el estadounidense se medirán en la gran final del ATP de Tokio ocho días después de que Fritz venciera a Carlitos en la Laver Cup. En este caso, se trataba de un torneo de exhibición, donde el resto del mundo se impuso a Europa.

Sin embargo, el historial entre ambos tenistas es favorable a Carlos. En los cuatro encuentros, Alcaraz ha vencido en tres ocasiones por una del estadounidense. La victoria más reciente fue en Wimbledon, donde Carlos logró la victoria por tres sets a uno en semifinales.

Ahora, los dos tenistas volverán a verse las caras, pero esta vez con un título en juego.

Alcaraz iguala su mejor registro de victorias en un año

Tras superar a Brandon Nakashima en los cuartos de final de Tokio, Carlos Alcaraz sumó su victoria número 65 de la temporada, igualando así su mejor registro en un año, conseguido en 2023. No obstante, restan dos meses de competición en el calendario, lo que hace indicar que va a destrozar su récord personal.

Y es que el tenista de El Palmar está completando la mejor temporada de su carrera, logrando hasta siete títulos en lo que va de 2025, dos de ellos Roland-Garros y el US Open, y volviendo a alzarse como el número uno de la clasificación mundial de la ATP.

Con su victoria ante Casper Ruud, el español consigue su victoria número 66 y sigue escalando en la privilegiada clasificación de los tenistas con más victorias en un año. Una clasificación que encabeza Novak Djokovic con 82 victorias y que podría alcanzar si sigue a este nivel.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Fritz, final de Tokio

Alcaraz y Fritz se medirán en la gran final del ATP 500 de Tokio. A las 11:00 horas (10:00 horas en Canarias) comenzará el partido entre el estadounidense y el español, y podrá seguirse por televisión a través de Movistar Plus, y el minuto a minuto del duelo puede seguirse en “LA RAZÓN”.