Alcaraz - Nakashima, en directo hoy: siga los cuartos de final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz parece haber dejado atrás las dudas sobre su tobillo izquierdo, tras la torcedura que sufrió en el estreno en el ATP 500 de Tokio. En cuartos de final se enfrenta al estadounidense de 24 años Brandon Nakashima, con el que nunca ha jugado en un torneo ATP. Sí lo hizo en un Challenger en 2021 y en las Next Gen Nitto ATP Finals, donde se experimenta y los sets se disputan al que llegue a cuatro juegos, con diferencia de dos. El murciano se impuso en ambas. Siga aquí el minuto a minuto del encuentro.