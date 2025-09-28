Tenis
Alcaraz - Nakashima, en directo hoy: siga los cuartos de final del ATP 500 de Tokio
El ganador se enfrentará a Casper Ruud, que venció Vukic en menos de una hora: 6-3 y 6-2
Carlos Alcaraz parece haber dejado atrás las dudas sobre su tobillo izquierdo, tras la torcedura que sufrió en el estreno en el ATP 500 de Tokio. En cuartos de final se enfrenta al estadounidense de 24 años Brandon Nakashima, con el que nunca ha jugado en un torneo ATP. Sí lo hizo en un Challenger en 2021 y en las Next Gen Nitto ATP Finals, donde se experimenta y los sets se disputan al que llegue a cuatro juegos, con diferencia de dos. El murciano se impuso en ambas. Siga aquí el minuto a minuto del encuentro.
Alcaraz - Nakashima: 6-2, 2-2
Juego para Alcaraz. Con una derecha, esta vez acariciada, se pone con ventaja, y después el puntazo: anula la subida de Nakashima con un globo, y después es el español el que ataca y cierra en la red con una volea en la que consigue dejar la pelota "muerta".
Alcaraz - Nakashima: 6-2, 1-2
40-40. Buen saque y resto fuera de Nakashima. Toma ventaja Alcaraz, pero después comete otro error el español.
Alcaraz - Nakashima: 6-2, 1-2
30-30. Un resto fuera pone el 15-30. Después, ha tenido algo de suerte Alcaraz, porque una bola que toca en la cinta pasa, y después falla el estadounidense.
El último punto del Davidovich - Medvedev
Así cerró el partido Medvedev ante Davidovich:
Alcaraz - Nakashima: 6-2, 1-2
Resiste Nakashima. En este juego también empujó Alcaraz y llegó al 30-30, pero se está viendo ahora una versión sólida del estadounidense.
Alcaraz - Nakashima: 6-2, 1-1
Juego para Alcaraz, de 40-15, cómodo, con un puntazo, el mejor del partido, con Carlos tirando de derecha, haciendo la dejada, un globo... Y Nakashima respondiendo a todo, hasta que la última derecha, que era como un penalti, la llega a tocar, pero era imposible de devolver. Saca la lengua, sonríe el español. Se lo está pasando en grande.
Alcaraz - Nakashima: 6-2, 0-1
Comienza bien Nakashima el segundo set: juego en blanco para él. Pese a la paliza que ha recibido, sigue con esperanzas. En el tenis lo bueno es que cada set se empieza de cero.
Alcaraz - Nakashima: 6-2
Y juego y set para Alcaraz. Sin problemas. Esta vez cedió un punto. Sus número los dicen todo: 16/18 en puntos jugados al servicio (11/11 con primero), 18 tiros ganadores y 6 errores no forzados. El set ha durado 31 minutos.
Malas noticias para el tenis español desde Pekín
La reacción de Davidovich en Pekín se quedó a medias. Llegó a igualar el break que le había hecho Medvedev, se puso 3-3, pero ahí se quedó: 6-3 y 6-3 para el ruso. Se le está haciendo largo el año al malagueño.
Alcaraz - Nakashima: 5-2
Y doble break de Alcaraz... Tuvo que jugar Nakashima la bola de rotura con segundo saque. Resta Carlos, va tomando el control y cierra con un ganador de revés cruzado. Menudo recital está dando.
Alcaraz - Nakashima: 4-2
Busca el doble break Alcaraz. Dejada, globo y derecha. Resto ganador de revés paralelo... y 0-30. Lo iguala Nakashima, llega al 40-40, pero no puede evitar una nueva pelota de rotura.
Alcaraz - Nakashima: 4-2
Juego en blanco para Alcaraz, otro más al servicio. Sigue sumando ganadores de derecha. Está inspiradísimo.
Alcaraz - Nakashima: 3-2
Otro juego de 40-15 para Nakashima. El estadounidense necesita su servicio. Si juega con primeros, tiene opciones. Si no, Alcaraz se las quita. Está con tanta confianza el español que ya busca lo casi imposible. La última derecha la falló: la tiró a la red.
La derecha de Alcaraz, de cine...
Y aquí está el ejemplo de la potencia que tiene Alcaraz con su derecha. Es el golpe que domina el tenis en estos momentos:
Alcaraz - Nakashima: 3-1
Juego en blanco Alcaraz. Sin problema. Cómo le está corriendo la derecha. Tres puntos los ha logrado con ella, el otro con un passing de revés. Una de las derechas en carrera del español han dejado a Nakashima sin poder moverse prácticamente.
Davidovich reacciona
En Tokio, Davidovich ha recuperado el break ante Medvedev. Va 3-3 el segundo set. El primero lo perdió el español 6-3.
Alcaraz - Nakashima: 2-1
Empieza a sumar Nakashima. Primer juego para él, de 40-15. Ha dado buenos golpes el estadounidense, que está en un buen momento, y ha fallado al final Alcaraz un remate complicado, porque tuvo que saltar hacia atrás y lo hizo algo descompensado.
La salida a pista
Así han sido recibidos Alcaraz y Nakashima en el Ariake Tennis Forest Park de Tokio:
Alcaraz - Nakashima: 2-0
Confirma sin problemas el break Alcaraz. Llega seis golpes ganadores en dos juegos. Los dos últimos puntos de este juego: saque y revés paralelo ganador; saque y derecha cruzada ganadora. Imponente el murciano.
Alcaraz - Nakashima: 1-0
Y break de Alcaraz. Impresionante el último punto del español. Tuvo que jugar con segundo saque Nakashima, logró coger la iniciativa, para con una derecha en carrera se la quita el español, que cierra con un ganador. Menudos dos misiles del murciano.
Bola de break Alcaraz
30-40. Bola de break para Alcaraz. Logró mandar con la derecha, Nakashima de un lado a otro, y el español a la red para cerrar. Fantástico.
Amenaza Alcaraz
Carlos busca el break desde el primer juego. Va 15-30. Necesita sacar bien Nakashima, si no va a sufrir.
Comienza el partido
Nakashima al saque, Alcaraz al resto. Comienza el partido de cuartos de final de Tokio.
Alcaraz ya está en pista
Y en Tokio, Alcaraz y Nakashima ya están en el calentamiento. El partido comienza en nada.
Novedades desde Pekín
En Pekín, se le pone a Alejandro Davidovich muy cuesta arriba su partido contra Medvedev. Ha perdido el primer set 6-3 y ya va 2-0 en el segundo.
Los cuidados de Alcaraz
Carlos parece haber dejado atrás las dudas sobre su tobillo. Se lo torció el primer día y se asustó mucho, pero pudo seguir y ganó a Báez. No entrenó la jornada siguiente, de descanso. Estaba en duda su participación contra Bergs, pero jugó sin problemas y logró otra plácida victoria: 6-4 y 6-2.
Precedentes
Alcaraz y Nakashima sí se han enfrentado, aunque nunca en un torneo ATP. Lo hicieron en un Challenger en 2021, con remontada del español: 3-6, 6-4 y 6-4, sobre tierra batida; y ese mismo año, en las Next Gen ATP Finals, el Torneo de Maestros para menores de 20, con la particularidad de que los sets se juegan al que llegue a cuatro juegos, no a seis, con distancia de dos. En ese caso, Carlos ganó 4-3, 4-1 y 4-3.
Ruud ya está en semifinales... Con golpes como este por la espalda
Ni una hora ha necesitado Casper Ruud para meterse en semifinales. Ha confirmado su victoria ante Vukic en 58 minutos, 6-3 y 6-2. El noruego será el rival del vencedor del Alcaraz - Nakashima, que empezará en unos minutos. Ruud entrena en al Rafa Nadal Academy y en su partido de cuarto ha mostrado golpes increíbles como este:
Más tenis en Pekín
Aparte de en Tokio, también torneo en Pekín, ATP 500 en hombres y WTA 1.000 en mujeres. En el masculino, está jugando Alejandro Davidovich contra Medvedev. El malagueño pierde el primer set por 5-2. Informaremos por aquí también de cómo avance ese partido. En el femenino, Paula Badosa se enfrenta a Muchova en un rato.
El último semifinalista por decidir
El duelo entre Alcaraz y Nakashima es el último de cuartos de final. Ya se ha metido en semifinales Fritz, tras derrotar a Korda (6-3, 6-7 [5/7], 6-3), Brooksby dio la sorpresa al eliminar a Rune (6-3 y 6-3) y Ruud está a un juego de ganar a Vukic: 6-3 y 5-1. Justo cuando acabe ese partido comienza el del español.
Bienvenida
Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión del minuto a minuto del encuentro de cuartos de final del ATP 500 de Tokio que enfrenta a Carlos Alcaraz y Brandos Nakashima.
