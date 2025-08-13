Alcaraz - Nardi: horario y dónde ver online tv los octavos del Masters 1.000 de Cincinnati

Los y las tenistas se están encontrando con un enemigo extra en Cincinnati: el calor. Una de las imágenes del torneo fue el desvanecimiento del francés Rinkdernech, que no pudo continuar su partido contra Felix Auger-Aliassime.

Carlos Alcaraz también lo está sufriendo, pero trata de busca algo positivo. “A veces los tenistas (con el calor) sólo nos enfocamos en nosotros mismos. Simplemente pensamos que estamos teniendo problemas con el calor y con el sol y te sientes mal… Y a veces te olvidas del rival, que también está teniendo problemas o incluso más problemas que tú”, dijo en Tennis Channel. “Yo intento pensar en el rival también y en tratar de convertirlo en una batalla, que sea duro. Yo soy de Murcia y en Murcia hace mucho calor en el verano... Así que intento decirme que tengo que acostumbrarme porque estoy acostumbrado. Intento que no me afecte a mí y a mi juego”, añadió.

En su próximo partido, en principio, no tendrá tantos problemas con la temperatura. Si contra Medjedovic, en la tercera ronda, el partido se jugó a las 15:00 horas de Cincinnati, la peor hora para el calor, contra el italiano Nardi será más tarde.

Un precedente entre Alcaraz y Nardi

Hay un precedente entre Alcaraz y Nardi. Se han enfrentado esta temporada en Doha, y se impuso el español en tres sets: 6-1, 4-6 y 6-3. Nardi es otro tenista de la generación de Carlos, lo mismo que Medjedovic: los tres nacieron en 2003. En el caso del italiano, acaba de cumplir los 22 años el pasado seis de agosto. Diestro, revés a dos manos, es un tenista completo, actual 98 del mundo, aunque ha llegado a ser el 67, el pasado marzo. Lleva un curso algo irregular, con cinco victorias y diez derrotas en torneos ATP, aunque también ha disputado varios Challenger. El gran triunfo de su carrera fue el año pasado en Indian Wells, cuando logró derrotar a Novak Djokovic. Es su único triunfo sobre un “top 10”.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Nardi

Carlos Alcaraz y Luca Nardi se enfrentan en los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati en la madrugada del miércoles 13 de agosto al jueves 14 de agosto, en España. Será a la 1:00 horas (00:00 en Canarias), seis horas menos en Cincinnati, por tanto el calor en principio será menos problemático, aunque sumado a la humedad hace que se vean esas imágenes de los tenistas con la camiseta completamente empapada.

En el cuadro masculino, hay otro español, pero que juega la tercera ronda: Roberto Bautista contra Ben Shelton, el ganador de Toronto. Será en el tercer turno de la pista Grandstand, la segunda en importancia, después del Swiatek - Cirstea y el Nakashima - Zverev, por tanto alrededor de las 20:30 o 21:00 horas en España de hoy miércoles 13 de agosto. Ambos partidos pueden verse en televisión a través de Movistar Plus. El minuto a minuto del duelo de Alcaraz se puede seguir en la web de La Razón, www.larazon.es