Shelton derrota a Khachanov, se convierte en el tercer "novato" en ganar un Masters 1.000 en 2025 y supera a Djokovic en la clasificación

Ben Shelton remontó a Karen Khachanov en la final de Toronto (6-7 [5/7], 6-4 y 7-6 [7/3]) y conquistó el tercer título de su carrera, pero el más importante al tratarse de un Masters 1.000. El cañonero estadounidense estaba siendo uno de los tenistas más en forma del momento. Calificado como “cañonero” cuando empezó a despuntar en el circuito, como no puede ser de otra manera por su potencia en el saque, está demostrando que puede hacer muchas más cosas aparte de servir a 230 kilómetros por hora, resistiendo también en los intercambios largos ante rivales como De Miñaur en cuartos o el propio Khachanov en la final.

El triunfo del estadounidense confirma que sin Jannik Sinner en pista, el circuito está muy abierto. Este ha sido el tercer Masters 1.000 que se ha disputado en 2025 sobre superficie dura, y los tres han tenido ganadores distintos, con el denominador común de que han sido vencedores novatos en citas de esta entidad. Jack Draper fue el ganador de Indian Wells, tras superar a Rune en la final y a Alcaraz en semifinales. Mensik se impuso en Miami, derrotando a Djokovic en la final. Esos dos torneos se los perdió Sinner porque estaba cumpliendo la sanción pactada por su positivo. En Toronto, tampoco ha estado el italiano, que se ha dado un descanso tras la conquista de Wimbledon, y el vencedor ha sido Shelton. Jannik vuelve en Cincinnati, como Alcaraz. El español es el único que ha podido repetir victoria en un Masters 1.000 esta temporada: fue durante la gira europea de tierra batida. Conquistó Montecarlo y Roma (y después remató con Roland Garros). A Madrid no acudió el murciano, y quien levantó los brazos en la final fue Casper Ruud.

Shelton, seis del mundo; Djokovic, siete

La victoria de Shelton le permite, además, escalar una posición en el ranking de la ATP y estar en el mejor puesto de su carrera: seis del mundo. No le quita el sitio a cualquiera, se lo quita a Novak Djokovic, que pasa a ser séptimo. El serbio sigue descansando y acudirá directamente al US Open. Podría caer alguna posición más en función de lo que pase en Cincinnati, pero no es fácil: De Miñaur, Musetti o Khachanov tendrían que ganar el torneo.