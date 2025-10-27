Alcaraz - Norrie: horario y dónde ver online y tv el estreno de Carlos en el Masters 1.000 de París 2025

Carlos Alcaraz afronta el tramo final de la temporada con varios objetivos. A nivel individual, le quedan dos torneos. Pensando de forma colectiva, está la Final a 8 de la Copa Davis en Bolonia (18-23 de noviembre), que él mismo admite que ha marcado con una “x” en el calendario.

Los torneos que le quedan son el Masters 1.000 de París, que cambia de sede: abandona Bercy y se traslada a La Defense, donde Leon Marchand, por ejemplo, hizo historia en los pasados Juegos de París, o donde hay conciertos como de artistas como Taylor Swift o los Rolling Stones, que fueron los que inauguraron el recinto. Y después las ATP Finals o Torneo de Maestros (9 al 16 de noviembre).

El Masters 1.000 de París ha comenzado esta semana, y Carlos vuelve a la competición después de conquistar el ATP 500 de Tokio a finales de septiembre. Después pasó por el Six Kings Slam, pero no ha disputado otra cita oficial. Su estreno será el martes 28 de octubre, en la segunda ronda, pues de la primera está exento por ranking.

El debut será contra un rival muy experimentado como el británico Cameron Norrie, con el que se ha enfrentado mucho, sobre todo al comienzo de su todavía corta carrera, y que le ha derrotado en dos de sus siete cara a cara. Esta temporada sólo se han medido en una ocasión, en los cuartos de Wimbledon, con claro triunfo para el español: 6-2, 6-3 y 6-3.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Norrie

Alcaraz y Norrie se enfrentan el martes 28 de octubre, a las 19:00 horas. Puede verse en directo a través de Movistar Plus, como todo el torneo, y el minuto a minuto podrá seguirse en la web de LA RAZÓN.