Para amantes del tenis: uno de los mejores puntos de partido del año, 31 golpes y un ganador para finalizar en Sao Paulo

Los grandes torneos de tenis tienen ahora un pequeño parón después de la disputa del US Open, en el que Carlos Alcaraz se impuso en el cuadro masculino, con lo que recuperó el número uno del mundo; y Aryna Sabalenka, la reina del cuadro femenino, también lo fue de Nueva York.

Los hombres se dividen entre los que descansan y los que van a disputar la eliminatoria de Copa Davis que dará acceso a las Finales de noviembre. Las mujeres se reparten entre las que descansan y las que están jugando en Guadalajara (WTA 500) y Sao Paulo (WTA 250).

En el torneo brasileño, la principal favorita es la local Haddad Maia, y ella ha sido la protagonista de uno de los puntos de partido más intensos en lo que va de temporada.

Es un intercambio de 31 golpes, agotador, en el que Haddad Maia, en los octavos de final, intenta atacar primero a su compatriota Pigossi, que se defiende bien. La favorita tiene que retroceder y empezar otra vez, pero sigue apretando. Juegan paralelo, cruzado, con intención, el cansancio se nota en el penúltimo tiro de Pigossi, que hace ya casi andando, pero la respuesta es demoledora con una derecha paralela ganadora para poner el 6-1 y 6-4 definitivo.

Es muy complicado poner un final mejor a un encuentro. El público estuvo en pie aplaudiendo y gritando durante mucho tiempo.