Bouzas no puede con Sabalenka

La número 1 del mundo, derrotó este miércoles a la española Jéssica Bouzas en la tercera ronda del WTA 1.000 de Cincinnati por 6-1 y 7-5.

MASON (United States), 13/08/2025.- Aryna Sabalenka of Belarus in action against Jessica Bouzas Maneiro of Spain during the womens singles round of 16 match of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 13 August 2025. (Tenis, Bielorrusia, España) EFE/EPA/MARK LYONS
Aryna SabalenkaMARK LYONSAgencia EFE
La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, derrotó este miércoles a la española Jéssica Bouzas en la tercera ronda del WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) por 6-1 y 7-5.

Bouzas, actual 42 del mundo y jugando el mejor tenis de su carrera profesional, chocó en la pista central de Cincinnati con un portento del tenis llamado Sabalenka, que solo necesitó de una hora y 21 minutos para finiquitar el partido, informa Efe.

Era la segunda vez que ambas jugaban, después de que Sabalenka también le ganase a principios de año en el Abierto de Australia.

Hoy, la bielorrusa pasó por encima de la gallega en un primer set en el que se puso 4-0 arriba de forma autoritaria. Bouzas recuperó un 'break' para el 4-1, pero Sabalenka se lo devolvió en el siguiente juego y se llevó el set en 27 minutos.

La segunda manga no fue tan sencilla para la bielorrusa. Bouzas redujo sus errores y empezó a colocar puntos ganadores. Aún así, cedió un 'break' en su tercer juego para el 3-2 de Sabalenka, que con su servicio se pondría 4-2.

Pero Bouzas recuperó el 'break' para igualar el set 4-4. Con 5-5, la gallega sacó para, al menos, asegurarse el 'tie-break', pero Sabalenka le rompió el servicio y selló de inmediato el pase a cuartos de final con su saque.

Sabalenka terminó el partido con 25 errores no forzados, frente a los 18 de Bouzas, aunque lo compensó con 18 golpes ganadores por 12 de su rival.

Además, ganó el 73 % de los puntos con su primer saque y el 50 % con el segundo, frente al 63 % y 29 %, respectivamente, de Bouzas.

"Estoy contenta de haber ganado en dos sets y no estar aquí 3 horas", dijo al finalizar el partido Sabalenka, que había disputado en segunda ronda un épico duelo de 3 horas y 9 minutos con la británica Emma Raducanu.

Bouzas mira a Estados Unidos

Sabalenka, defensora del título, se medirá en cuartos de final con la estadounidense Madison Keys (6 del mundo) o a la kazaja Elena Rybakina (número 10).

Bouzas, por su parte, llega al Abierto de Estados Unidos tras haber cosechado en las últimas semanas los mejores resultados de su carrera: primera cuarta ronda en un 'Grand Slam' en Wimbledon y primeros cuartos de final en un WTA 1.000 en Montreal.

