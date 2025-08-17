El calor deja a Zverev casi por los suelos en su semifinal de Cincinnati con Alcaraz

Uno de los protagonistas de este Masters y WTA 1.000 de Cincinnati está siendo el calor. La imagen más llamativa fue la del francés Rinderknecht, que se desplomó cuando fue a secarse el sudor con una toalla y no pudo seguir su partido contra Felix Auger-Aliassime, o la de Comesaña vomitando en su duelo con Opelka.

En la semifinal entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, el alemán fue la víctima, al comienzo del segundo set y cuando ya había cedido el primero por 6-4.

Comenzó ese parcial con un break del español y contestó con la misma moneda el tenista de Hamburgo, aunque ya se le veía con problemas. Se llega a sentar en la valla y el árbitro, el francés Renaud Lichtenstein, le pregunta: “¿Estás bien?”. Dice que sí, pero... En el siguiente descanso, Alexander se tira en la silla y pide el tiempo médico.

En su caso, el tema de los golpes de calor es todavía más peligroso, ya que es diabético e incluso en los partidos se le ve tomarse los niveles de azúcar.

Se van al vestuario a tratarlo y Alcaraz incluso pregunta al juez de silla si le están haciendo tratamiento médico, y este le aclara que lo están chequeando. Zverev volvió a pista y siguió jugando con claros síntomas de no estar bien. Lo único que podía salvarlo era jugar con muchos primeros y hacer tiempo para intentar recuperarse, pero tenía que ganar dos sets. En los descansos, tenía bolsas de hielo por todas partes.

Parecía imposible el milagro. Lo fue. Todavía ganó unos juegos, pero estaba claro que no podía ganar el partido: 6-4 y 6-3 para Alcaraz, que dio las gracias en la red a su rival por haber acabado el duelo. La realidad es que estaba para retirarse.