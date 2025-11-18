Carlos Alcaraz está lesionado y no jugará la Copa Davis

Carlos Alcaraz no podrá formar parte del equipo español que disputará la Final a 8 de la Copa Davis 2025 en Bolonia a partir de este jueves, a causa de las molestias físicas sufridas en la parte posterior del muslo derecho durante su participación en las ATP Finals de la semana pasada en Turín.

Sobrecarga muscular

El número uno mundial viajó este lunes por la tarde en vehículo para incorporarse a la concentración del equipo español en Bolonia, y se sometió a unas pruebas médicas que revelaron una sobrecarga muscular importante con edema marcado en el isquiotibial de su pierna derecha.

“Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”, ha explicado el murciano.

Alcaraz regresará a España este mismo martes, de manera que el equipo capitaneado por David Ferrer afrontará este jueves los cuartos de final contra Chequia (10:00), con un equipo integrado por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez Portero y Marcel Granollers.

El ganador se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Argentina y Alemania. En la parte alta del cuadro, el equipo anfitrión y campeón de los dos últimos años, Italia, se medirá a Austria, mientras que Francia abre la competición contra Bélgica este martes.