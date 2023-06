El vídeo de Djokovic cantando en español después de ganar Roland Garros y alcanzar los 23 Grand Slams

Novak Djokovic se proclamó campeón de Roland Garros al derrotar a Casper Ruud e hizo historia al alcanzar los 23 Grand Slams y desempatar con Rafa Nadal. Hubo tiempo para todo en la celebración. La primera reacción del tenista serbio fue lanzarse al suelo con las manos en la cabeza. Felicitó al noruego, soltó tensión con una carrera y un salto, se abrazó con su familia e incluso hubo un rato en el que lloró con la toalla por encima de la cabeza.

Pasados esos momentos iniciales y ya más relajado, con el objetivo conseguido, se vio ya al Djokovic de tantas otras veces, atento con la gente, bromista, lejos del que por momentos se ha enfrentado hasta con el público de París. Eso es por la tensión de los encuentros. Ya con la Copa en la mano concedió una entrevista a ESPN en la que el periodista le pidió que repitiera con él unas palabras en español, y Novak no dudó en hacerlo. “Vení, vení. Canta conmigo. Que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Nole y Goran, todos la vuelta vamos a dar", dijo. "Vamos", añadió mientras se partía de risa. "Gracias a toda Latinoamérica. Me (sic) quiero mucho", concluyó.

En otras ocasiones ya se ha visto a Novak hablar en español, en el Mutua Madrid Open. Es un idioma que conoce, aunque no domina tanto como otros. Pasa temporadas en Marbella, donde viven sus hermanos Marko y Djordje; y Carlos Gómez, tenista todavía en activo nacido en Marbella, forma parte de su equipo de trabajo desde esta temporada. El jugador serbio reconoció que no era casualidad que el título 23 de Grand Slam, el que le hace único, no es casualidad que lo lograra en París, porque es el torneo de los cuatro "Grandes" que más le ha costado ganar. Esta vez lo ha conseguido dejándose solo dos sets en el camino: uno ante Khachanov en los octavos de final y otra espectacular contra Carlos Alcaraz en la semifinal que se quedó a medias por los calambres que sufrió el tenista español por la presión.

Suma tres Copas de los Mosqueteros Nole, y ha disputado otras cuatro finales. Describió el sentimiento como "único". "Estoy orgulloso, son muchas emociones", añadió antes de dar las gracias a un público con el que ha tenido sus más y sus menos las dos últimas semanas.