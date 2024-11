Comunicado urgente: la locura por Rafa Nadal obliga a la Copa Davis a lanzar una seria advertencia

Faltan apenas 5 días para el último baile de Rafa Nadal sobre una pista de tenis. A sus 38 años, Rafa Nadal anunció el pasado 10 de octubre su retirada definitiva a través de un vídeo en las redes sociales. "Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis representando a mi país", proclamó el ganador de 22 Grand Slam después de una temporada en la que sólo pudo jugar 19 partidos. Entre el 19 y el 24 de noviembre, en el pabellón Martín Carpena de Málaga, el mejor tenista español de todos los tiempos dirá adiós a su carrera.

Una retirada que ha desatado la locura entre los aficionados que parecen dispuestos a tirar la casa por la ventana por no perderse el último aliento de Nadal sobre una pista de tenis. Desde que el balear anunciase el fin de su carrera y le pusiera fecha, los precios de las entradas en la reventa son un auténtico disparate. Y es que hace más de un mes ya se agotaron los abonos y nadie quiere perderse el adiós de una leyenda.

Unos precios de escándalo

Nadal jugará en la eliminatoria de cuartos de final entre Países Bajos y España, que tendrá lugar el martes 19 de noviembre. El precio más caro para este día alcanzaba los 1.350 euros si era en zona VIP, un precio de ganga comparado con los precios que se barajan en la reventa. Los precios oficiales de las entradas de la Copa Davis para la final oscilaban, por ejemplo, desde 650 euros, el más caro, hasta el más barato -con visibilidad reducida- que son 63 euros. El resto, la media está entre 120 euros y 150 euros. Pero ahora, ver este torneo que ya es histórico, supondrá poco menos que una hipoteca.

El interés por ver el último partido del tenista manacorí ha disparado el precio de la reventa de entradas que oscilan de los 540 euros hasta alcanzar los 100.000 euros. Incluso podemos encontrar un anuncio en el que se ofrecen dos entradas al módico precio de 72.872 cada una. Es decir... ¡145.750 euros!.

En Milanuncios o Viagogo hay cientos de anuncios de venta de entradas para ver a Nadal en Málaga, con precios que van desde los 15.000, 18.000, 25.000, 30.000 y 60.000 euros. Incluso alcanzando la desorbitada cifra de 100.000 euros por entrada.

Comunicado urgente

Un locura que ha obligado a la Copa Davis a emitir un comunicado urgente con un aseria advertencia para los aficionados en el que advierten de que la reventa es ilegal en España y la organización no se hará en ningún caso responsable de la validez de las entradas.

Comunicado íntegro

«La organización de las finales no se hace responsable de la validez de las entradas que no hayan sido adquiridas directamente en los puntos de venta oficiales. La reventa no autorizada de entradas es ilegal en España y está terminantemente prohibida. La organización de las finales no se hace responsable ni garantiza la autenticidad y validez de las entradas que no hayan sido adquiridas directamente en los puntos de venta oficiales.

A medida que se acerca la Final 8 de la Copa Davis Málaga 2024, recordamos que la reventa no autorizada de entradas es ilegal en España y está terminantemente prohibida. Cualquier cesión o reventa de entradas vulnera las condiciones de venta de entradas. Cualquier entrada alterada, rota o que muestre signos de haber sido adquirida por canales no oficiales, cedida o revendida dará derecho a la Organización a denegar el acceso al recinto a su portador.

Es responsabilidad de cada portador de una entrada cumplir con esta normativa y evitar la compra de entradas a fuentes no autorizadas o la reventa de entradas. Nos comprometemos a proporcionar una experiencia de compra de entradas segura y justa. Nuestro equipo supervisará la actividad de venta de entradas para evitar la reventa no autorizada. Si aún no has recibido las entradas, ponte en contacto con nosotros y te las enviaremos lo antes posible. Asegúrese de no enviar las entradas a terceros para evitar duplicados».