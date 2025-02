¿Cuándo juega Carlos Alcaraz en el ATP Rotterdam 2025?

Carlos Alcaraz afronta un nuevo desafío en su carrera con la participación en el ATP 500 de Rotterdam 2025, torneo que disputa por primera vez y donde parte como primer cabeza de serie.

Con el objetivo de mejorar su desempeño en pistas indoor y recuperar confianza tras su paso por el Open de Australia, el murciano buscará empezar con buen pie ante un rival conocido: Botic Van de Zandschulp.

Un duelo con historia y sabor a revancha

El estreno de Alcaraz en Rotterdam no será un trámite sencillo. Enfrente tendrá al holandés Botic Van de Zandschulp, quien ya sabe lo que es vencer al español, pues lo eliminó en la tercera ronda del US Open 2024. Sin embargo, en los dos enfrentamientos previos, el murciano salió victorioso, por lo que este duelo será clave para romper el empate particular entre ambos.

Van de Zandschulp, de 29 años y actual número 84 del ranking ATP, llegó a ser el 22 del mundo, mostrando su capacidad para competir al más alto nivel. Su tenis se adapta perfectamente a las pistas indoor, por lo que Alcaraz deberá mostrar su mejor versión si quiere evitar sorpresas en su debut en Países Bajos.

Horario y dónde ver el partido de Alcaraz en el ATP 500 de Rotterdam

El partido entre Carlos Alcaraz y Botic Van de Zandschulp, correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Rotterdam 2025, se jugará este martes 4 de febrero en la sesión nocturna, la cual comienza a partir de las 19:30 horas (CET). Aún está por confirmar si el encuentro será el primer o el segundo turno de dicha sesión.

En España, el partido se podrá ver en directo a través de Movistar+, específicamente en los siguientes canales:

Dial 7 (#Vamos)

Canales del paquete Deportes+ de Movistar

En Latinoamérica, la retransmisión del partido estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, TennisTV emitirá el encuentro para todo el mundo mediante su sistema de streaming de pago bajo demanda.

Dónde ver el partido de Alcaraz en streaming y gratis

Para aquellos que buscan una opción gratuita, el partido entre Carlos Alcaraz y Van de Zandschulp podrá verse en Bet365 mediante su servicio de streaming en directo. Para acceder a la retransmisión, solo es necesario:

Registrarse en la plataforma. Hacer un depósito en la cuenta de usuario. Disfrutar del partido en vivo sin coste adicional.

Australian Open Tennis Shadows and Light Photo Gallery ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Un torneo clave para Alcaraz

El ATP 500 de Rotterdam se presenta como una gran oportunidad para Alcaraz de consolidarse en superficies cubiertas y recuperar confianza tras la decepción en Melbourne. Su objetivo es avanzar en un torneo históricamente dominado por grandes figuras y demostrar que sigue siendo uno de los principales candidatos a dominar el circuito ATP en 2025.

La expectación está servida y el murciano está listo para dar el primer paso en su camino hacia el título.