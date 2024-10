El dinero que se lleva Alcaraz por su triunfo en el torneo de Pekín

Carlos Alcaraz logró el título en el ATP 500 de Pekín. Es el cuarto que conquista esta temporada, en la que ha obtenido victorias muy importantes, ya que los otros tres son el Masters 1.000 de Indian Wells y dos Grand Slams, Roland Garros y Wimbledon. A eso hay que sumar la medalla de plata olímpica. En los Juegos de París sólo cedió ante una versión superlativa de Novak Djokovic en la final.

En China, el murciano suma la décimo sexta corona de su carrera, todavía corta con los 21 años que tiene. El torneo le ha servido para recuperar las sensaciones positivas que había perdido en la gira americana de pista dura, con las duras derrotas en Cincinnati en el estreno contra Monfils y, especialmente, en la segunda ronda del US Open contra Van de Zandschulp. Después, las citas por equipos, es decir, la Copa Davis y la Laver Cup, le sirvieron para recuperar la moral. Lo reconoció él y lo ha demostrado en pista, porque ha jugado un tenis de muchos quilates y además contra jugadores de primer nivel como Medvedev y en la final Sinner, el número uno del mundo.

El premio económico

Aparte de la gloria deportiva, Carlos suma a su cuenta un premio de 695.700 dólares (unos 628.500 euros). A Sinner le corresponden 374.340 dólares (unos 338.180 euros) por haber alcanzado la final. El italiano es el ganador este curso de los dos Grand Slams que no conquistó el español: el Open de Australia y el US Open.

Ese dinero que se lleva Alcaraz se suma a los 8.155.657 dólares (7,37 millones de euros aproximadamente) que ya acumulaba en este 2024 sólo en premios por las rondas que alcanza en los torneos, sin contar patrocinios.

Lo que queda de temporada

El golpe de confianza le va a venir bien al tenista español para afrontar un final de curso que se presenta apasionante y que históricamente no se le ha dado muy bien. En 2021 todavía no pudo jugar algunos de los torneos más importantes de este tramo porque no tenía ranking. En 2022 llegó como número uno tras conquistar el US Open, pero en París-Bercy se lesionó en la zona abdominal. El curso pasado no tuvo buenos resultados, aunque sí estuvo bien en las Nitto ATP Finals, o Torneo de Maestros. Esto es lo que le queda al español: ahora ya, sin descanso, el Masters 1.000 de Shanghái (hasta el 13 de octubre), después la exhibición en Arabia Six Kings Slam (16-19 de octubre), donde compartirá pista con Djokovic, Nadal, Sinner, Medvedev y Rune; después el último Masters 1.000 del curso, París-Bercy (28 de octubre a 3 de noviembre) y las Nitto ATP Finals (10-17 noviembre). La temporada se corona con las Finales de la Copa Davis en Málaga (19-24 de noviembre), en las que España juega los cuartos de final contra Países Bajos.