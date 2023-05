La suculenta cantidad de dinero que se lleva Alcaraz por ganar en Madrid

Carlos Alcaraz derrotó a Jan-Lennard Struff y lo volvió a hacer: campeón del Mutua Madrid Open por segundo año consecutivo, defiende el título con éxito en la tierra y la altitud de la capital, algo que sólo había conseguido Rafa Nadal en 2014 y 2015. La recompensa para Carlos es múltiple: conquista el cuarto Masters 1.000 de su carrera en las cuatro finales que ha disputado en torneos de esta categoría, se pone el número uno del mundo de nuevo a un paso antes de Roland Garros; es más sólo con ir a Roma y jugar el primer partido, aunque lo pierda, volverá a la cima; e ingresa una suculenta cantidad de dinero.

El campeón en Madrid se lleva, además de la gloria, un cheque de 1.105.265 euros, mientras que Struff obtiene 580,000 euros como finalista. El alemán disputaba la segunda final de su vida, después de la de Múnich en 2021. Ha protagonizado las dos semanas más importantes de su vida deportiva, pese a que había sido eliminado en la previa y fue repescado como Lucky Loser.

Igual en el cuadro femenino

En Madrid el premio que se lleva el ganador es el mismo que el que se lleva la ganadora, Sabalenka: 1.105.265 euros. Hace unas semanas la número uno del mundo, Iga Swiatek, finalista en la capital, se quejó amargamente de que después de levantar el torneo de Stuttgart, un WTA 500, ingresó 100.000 euros; mientras Alcaraz por ganar en Barcelona fueron 475.000. "Los Grand Slam están ya al mismo nivel, eso está bien, pero estaría bien que la WTA se concentrara sobre este asunto, pero no quiero decir más porque es algo que tiene mucho de negocio y a veces también de política", dijo la tenista polaca.

Este millón y pico de euros que gana Alcaraz se une a los 14.267.635 de dólares (12,73 de euros) que suma ya en su carrera sólo en premios: en la participación en torneos y en los 10 títulos que ha conquistado, uno de ellos de Grand Slam, el US Open 2022.

Con la victoria en la capital de España Alcaraz, además de dejarse a tiro el número uno del mundo que todavía tiene Djokovic por apenas cinco puntos, se coloca primero en la Race, que es la clasificación de los mejores tenistas de la temporada, la que da acceso a las ATP Finals de Turín, el Torneo de Maestros de toda la vida que el año pasado no pudo disputar por la lesión abdominal que sufrió en París-Bercy. Supera a Medvedev y tercero sigue Djokovic gracias a su triunfo en el Open de Australia y pese a que no pudo disputar ni Indian Wells ni Miami por no estar vacunado, y no acudió a Madrid por precaución, por unas molestias en el codo derecho que tantos problemas le dio en el pasado.