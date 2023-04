Siga en directo el Alcaraz - Ruusuvuori, de segunda ronda de Madrid: Carlos pierde el primer set

No se relaja Ruusuvuori, que comienza el segundo set ganando el juego de saque. Esta vez Alcaraz se acercó al 30-30, pero tiró una derecha fácil fuera que no entendió y buscó explicaciones en el palco. Después, el finlandés hizo un saque-volea sacándose el golpe de los pies. Fantástico. A ver ahora Alcaraz. No puede perder su saque.