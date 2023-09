Djokovic, contra Estados Unidos en busca de la final del US Open

Djokovic está enfadado. Pese a que está teniendo un partido de octavos de final del US Open más o menos cómodo contra el croata Borna Gojo, al que termina derrotando por 6-2, 7-5 y 6-4, habla con su equipo, discute. "Ellos me mantienen alerta, yo los mantengo alerta", explica después. "Este año se permite el coaching hasta cierto punto y me ayuda cuando pierdo el ritmo en el saque o lo que sea. Los miro y luego trato de obtener algún consejo, alguna orientación", añade. Algo no le cuadró con su servicio, le dicen que no agache la cabeza. Pese a ello, sólo concede una pelota de break ante Gojo, que la aprovecha. Se pone el croata 2-0 en el segundo set, pero en el siguiente juego lanza un mensaje definitivo: comete hasta cinco dobles faltas para tirar por tierra su ventaja y confirmar que no va a dar problemas al serbio. Jugó con riesgo, tirando muy duro, pero Novak no se inmutó demasiado y avanza en el último Grand Slam del año, donde le espera una tropa de jugadores locales si quiere alcanzar la final.

Hasta tres estadounidense han llegado a esta antepenúltima ronda, y todos van por su lado del cuadro. Desde 2006 no hay un jugador de casa en la final en el cuadro masculino (Roddick, superado por Federer) y desde 2003 no hay un vencedor (en ese o en otro Grand Slam): el propio Roddick, que se impuso a Juan Carlos Ferrero. Hay una presión especial sobre ellos porque es un país con mucha tradición tenística, pero hay un grupo de jugadores ahora que están alcanzando la madurez necesaria para hacer algo grande. Fritz, con 25 años, lleva un par de temporadas ya en el "top 10" o rozándolo. El problema para él es que tiene un cara a cara muy negativo con Djokovic. "Me ha ganado siete veces. No hay nadie en el Tour que tenga un récord como ese contra mí, así que espero que una de estas veces pueda atraparlo. Cuartos del US Open sería un buen momento para conseguirlo", afirma el californiano, que hace un par de semanas en los cuartos de Cincinnati cedió por 6-0 y 6-4 ante Nole.

También tiene 25 años Tiafoe, otro de los estadounidenses que está en cuartos. El año pasado ya alcanzó las semifinales (perdió con Alcaraz en una batalla de cinco sets) y está jugando de maravilla. Su oponente sí se puede decir que sea una de las sorpresas del torneo este curso. Ben Shelton tiene 20 años y con saques a 240 kilómetros por hora está haciendo las delicias del público. Procede de la universidad, donde también intentó ser quarterback, y es hijo de tenista: Bryan Shelton es su padre y también su entrenador y llegó a ser el 55 del mundo en los años 90.