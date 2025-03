Djokovic supera un récord de Nadal y tiene claro quiénes van a ser los grandes rivales de Alcaraz y Sinner

Novak Djokovic sigue evitando la plaga de derrotas de los cabezas de serie en el Masters 1.000 de Miami. El serbio se impuso por 6-1 y 7-6 (7/1) al argentino Camilo Ugo Carabelli para meterse en los octavos de final donde le espera el italiano Lorenzo Musetti al que ha superado en siete de los ocho precedentes.

"Nole" persigue en el torneo de Florida su título número 100 en el circuito. De momento ya ha superado uno de los récords de Nadal en los torneos de esta categoría y es que el de Belgrado acumula 411 victorias y 90 derrotas. Djokovic, número cinco del mundo y seis veces campeón en Miami, necesitó emplearse a fondo para superar en la segunda manga a Ugo Carabelli (65). El argentino llevó el desenlace al desempate donde el balcánico no dudó después de una hora y 41 minutos.

El ganador de 24 Grand Slams reflexionó después de la victoria sobre el futuro del circuito y apuntó albrasileño Joao Fonseca y al checo Jakub Mensik como "súper estrellas del futuro": "Es ilusionante para Brasil y para el mundo del tenis, para nuestro ecosistema, nuestro deporte, es muy importante tener una súper estrella, una futura súper estrella, que venga de Brasil. Es un país tan grande, un gran mercado, importante. Todos sabíamos que en Miami tendría mucho apoyo. Joao Fonseca es un jugador divertido de ver, pero no es el único. Está Mensik, quizás al hablar mucho de Fonseca la gente se olvida de Mensik. Tienen la misma edad. Tien, también. Todos estos jugadores son muy jóvenes, pero tienen un ránking tan bueno como Fonseca. Son tan buenos como él", añadió.

"Obviamente Sinner y Alcaraz son los líderes hoy en día, y son muy jóvenes. Pero estos chicos, parece que van a tocar a la puerta de Sinner y Alcaraz en los próximos años", concluyó el serbio.

Djokovic, número cinco del mundo, reconoció que a estas alturas de su carrera ya no se fija en el número uno del ránking, porque su calendario ha cambiado para ajustarse a su edad. "No me importa mucho. Si llega como consecuencia de grandes resultados y de los títulos, entonces genial. Pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es poder jugar mi mejor tenis en los Grandes y en los torneos en los que compito", admitió.

Reconoció además que le encantaría alcanzar los 109 títulos ATP de Jimmy Connors. El serbio suma actualmente 99. "Sería increíble tener ese récord. Connors es alguien que respeto y admiro. Siempre me ha apoyado públicamente, estoy agradecido. Pero de nuevo, para mí es más complicado conseguirlo ahora respecto a hace unos años. Iré paso a paso. No sé cuánto seguiré compitiendo, pero sigo disfrutando cuando juego bien", dijo.