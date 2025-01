Esto es lo que se esconde tras la extraña camiseta que Djokovic lució en Australia. "Mucho amor..."

Incluso mermado, "con una pierna y media" como definió él mismo, el tenista Novak Djokovic jugó un partido sublime y se clasificó para las semifinales del Abierto de Australia con una victoria brillante sobre el murciano Carlos Alcaraz por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

El serbio acabó con el sueño de Alcaraz y jugará por un puesto en la final contra el alemán Alexander Zverev. Una victoria en la que tampoco faltó el debate en torno a sus lesiones. "Alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después el tercer y el cuarto set. No voy a entrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set, lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado. En el tercer y cuarto set no vi nada malo en él. No estoy diciendo que hizo show, sino que es obvio y todos lo vieron. Estuvo luchando en el segundo set y luego en el tercero y cuarto vi que estaba muy bien. Alguien que está sufriendo físicamente un poco, no juega a ese nivel. Creo que hizo grandes golpes. Empezó a jugar más agresivamente. Después de eso fue muy difícil superarlo. Antes, estaba jugando mejor que él", afirmó Alcaraz tras el encuentro.

Un conmovedora historia

Pero más allá de su rendimiento o sus polémicas sobre la pista, el serbio también ha protagonizado el momento más emotivo del torneo.

El deporte no sería nada sin los seguidores que pueblan las gradas y alientan a sus ídolos y Djokovic es consciente de ello por lo que no dudo en tener un gesto de cariño al ponerse una camiseta que esconde una conmovedora historia.

El serbio se llevó una grata sorpresa durante una entrevista con la comentarista de Eurosport y ex tenista austríaca Barbara Schett. El protagonista fue Jan Lastovika, un fanático devoto que conoció a Djokovic hace 20 años durante su debut en el Abierto de Australia.

Jan estuvo acompañado por su esposa y la pareja vestía camisetas con una foto de Jan con Djokovic, de 17 años. La pareja había recibido entradas de Djokovic para ver el partido desde la cabina de transmisión, una experiencia que describieron como inolvidable.

Jan Lastovika se encontró por primera vez a Djokovic durante sus partidos de clasificación hace dos décadas. "Hace 20 años, Djokovic se clasificó por primera vez, tenía 17 años. Lo había estado observando, fui a ver a su alrededor y dije: este chico es muy bueno. No había nadie de Serbia, yo era su único fan".

Lastovika compartió lo difícil que había sido conocer a la estrella del tenis en los últimos años, dada su inmensa popularidad. "Hemos intentado reunirnos con él durante muchos años, pero es imposible porque tiene muchos fans. Ya ni siquiera puedes acercarte a él", afirmó.

Cuando la pareja finalmente conoció a Djokovic durante la entrevista, casi temblaban de la emoción. El tenista no lo dudó y los abrazó calurosamente, vistiendo la camiseta que habían traído.

“Muchas gracias, mucho amor”, afirmó tras recibir la peculiar prenda.

Para Jan, el momento fue un sueño hecho realidad: "Ni siquiera lo soñé. Nno tenía idea de que iba a ver a Djokovic. Y lo hice. ¿Cómo es eso? Lo mejor del día. El mejor día de todos".

La conmovedora historia no tardó en volverse viral entre los seguidores de Djokovic en todo el mundo. "Es simplemente hermoso. Si no te gusta Novak, hay algo malo en ti", "Me calienta el corazón" o "Solo puedo llorar" fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.