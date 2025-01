Una leyenda del tenis dispara contra Djokovic: "No es la primera vez..."

Incluso mermado, "con una pierna y media" como definió él mismo, el tenista Novak Djokovic jugó un partido sublime y se clasificó para las semifinales del Abierto de Australia con una victoria brillante sobre el murciano Carlos Alcaraz por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

El serbio jugará por un puesto en la final contra el alemán Alexander Zverev, Pese a sufrir molestias en la ingle, Djokovic hizo un partido soberbio, remontó un set en contra y ganó por méritos propios un puesto en su semifinal número 50 de Grand Slam, la duodécima en Melbourne.

Alcaraz nunca ha ganado a Djokovic en pista dura. Era el primer partido entre ambos desde la final de los Juegos de París, también ganada por el serbio. "He ganado con mis dos piernas y mis dos brazos. Bueno, con una pierna y media", dijo Djokovic tras derrotar al español, a quien elogió: "Desearía que este partido hubiera sido la final. Es uno de los partidos más épicos que he jugado en cualquier pista".

"La medicación hizo su efecto. Si hubiera perdido el segundo set, no sé qué habría sucedido. Luego lo vi dudar desde el fondo de la pista", aclaró sobre una lesión que le obligó a recibir tratamiento médico en el vestuario.

"No os dejéis engañar..."

Sin embargo, la vitoria del serbio sigue rodeada de polémica y son muchos los que dudan de su lesión. Uno de los más duros ha sido la leyenda del tenis JohnMcEnroe. El mítico jugador no dudó en estallar tras la victoria de Djokovic y apuntó que el renacer colosal del balcánico después de ir perdiendo le suena de algo. El ex tenista estadounidense, que tampoco se cortaba a la hora de expresarse en la pista, ha resumido el pensar de muchos aficionados sobre las dolencias repentinas y solucionables de Novak: "No es la primera vez que vemos esto. No os dejéis engañar...", expresó, mientras ejercía como comentarista de la retransmisión de 'ESPN'. Así denunció el ganador de siete Grand Slams la supuesta teatralización de 'Nole' con fines de desconcentrar a su oponente.

El murciano tampoco dudó en pronunciarse con claridad tras el partido. "Alguien que está pensando en retirarse si hubiera perdido el segundo set no hubiera jugado de la manera que ha jugado después el tercer y el cuarto set", afirmó Alcaraz. "No voy a entrar en detalles, pero yo creo que aunque hubiera perdido el segundo set, lo hubiera luchado y yo hubiera tenido que sudar para haber ganado. En el tercer y cuarto set no vi nada malo en él. No estoy diciendo que hizo show, sino que es obvio y todos lo vieron. Estuvo luchando en el segundo set y luego en el tercero y cuarto vi que estaba muy bien. Alguien que está sufriendo físicamente un poco, no juega a ese nivel. Creo que hizo grandes golpes. Empezó a jugar más agresivamente. Después de eso fue muy difícil superarlo. Antes, estaba jugando mejor que él", sentenció.