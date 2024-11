Finales de la Copa Davis 2024: cuadro, cruces y equipos

Esta semana comienza la fase final de la Copa Davis. Se jugará desde el martes 19 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Málaga, hasta el domingo 24. Es el tercer año consecutivo que las eliminatorias directas se celebran allí y, de locales, el equipo español espera consagrarse con el séptimo trofeo de su historia. Esta competición reúne a las ocho mejores selecciones del certamen: Italia, Argentina, Estados Unidos, Australia, Alemania, Canadá, Holanda y España.

Uno de los primeros en llegar a la concentración fue Rafa Nadal, quien desde hace días se pone en forma para el inicio. Esta será su despedida del tenis profesional y, después de las molestias que presentó en el Six Kings Slam de Riad, ha ido controlando la dolencia abdominal y se ha tratado en Barcelona con su médico de confianza, Ángel Ruiz Cotorro, quien también es el del equipo español en la Copa Davis.

"Tras un tiempo de inactividad está mejorando día a día, sin duda, eso es lo más importante. Para el individual no lo sé, todavía no lo sé... El equipo lo daremos mañana y veremos. Igual lo tengo decidido, pero hasta el último momento no lo diré", comentó David Ferrer sobre el estado físico de Nadal. Sin embargo, el capitán del equipo español siempre ha confiado en las actuaciones que le puede dar el que fuera su compañero en el circuito. Juntos levantaron el trofeo en 2008, 2009 y 2011.

Por ahora, el balear ha venido de menos a más y en el entrenamiento del domingo se probó con Alex de Miñaur. Además, cerró la jornada entrenando dobles. Primero se juntó con Pedro Martínez y después lo hizo con Marcel Granollers. Más que por el retiro, la confianza del equipo nacional en Rafa es indiscutible y no es para menos, sus registros en la competición son: en individuales 29 partidos ganados y 1 perdido, y en dobles 8 victorias y 4 derrotas.

Cuadro y cruces de la Copa Davis 2024

Cuadro y cruces de la Copa Davis 2024. @CopaDavis

España se medirá inicialmente por cuartos frente a Países Bajos. "Cualquier cosa puede pasar. Hemos estado aquí durante tres años consecutivos. Este es el cuarto año en cinco. Esperamos darle a Rafa un buen adiós", comentó Paul Haarhuis, capitán del equipo neerlandés. Si el combinado nacional consigue la victoria, tendrá que medirse en semifinales al ganador del cruce Alemania-Canadá.

Equipos de la Copa Davis 2024

Italia

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori y Simone Bolelli (capitán: Filippo Volandri).

Argentina

Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Tomas Martín Etcheverrey, Máximo González y Andres Molteni (capitán: Guillermo Coria).

Estados Unidos

Taylor Fritz, Tommy Paul, Ben Shelton, Austin Krajicek y Rajeev Ram (capitán: Bob Bryan).

Australia

Alexei Popyrin, Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis, Max Purcell y Matthew Ebden (capitán: Lleyton Hewitt).

Alemania

Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier, Kevin Krawietz y Tim Puetz (capitán: Michael Kohlmann).

Canadá

Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Milos Raonic y Vasek Pospisil (capitán: Frank Dancevic).

Holanda

Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong y Wesley Koolhof (capitán: Paul Haarhuis).

España

Carlos Alcaraz, Pedro Martínez, Roberto Bautista, Rafa Nadal y Marcel Granollers (capitán: David Ferrer).