Horario y dónde ver hoy gratis en tv la final de Roland Garros entre Djokovic y Ruud

Novak Djokovic está ante un partido muy importante para él. En realidad, no necesita demostrar nada a nadie, pero el serbio, después de derrotar a Carlos Alcaraz, está a un triunfo de convertirse en el primer jugador que gana 23 Grand Slams, con lo que rompería el empate que tiene en la actualidad con Rafa Nadal. Ese duelo es la final de Roland Garros contra Casper Ruud. La gran cita es hoy domingo 11 de junio a las 15:00 horas y podrá verse en televisión gratis en DMAX y también a través de Eurosport, donde se ha podido seguir todo el torneo.

Los precedentes

Los precedentes entre Djokovic y Ruud son muy favorables al tenista serbio. Se han enfrentado cuatro veces, y siempre ha ganado Nole, que además no ha cedido ningún set. En 2020 fue el primer cara a cara en las semifinales de Roma (7-5 y 6-3); en 2021 en la Round Robin del Masters (7-6 y 6-2), en pista dura y bajo techo; en 2022 de nuevo en la tierra de Roma en las semifinales (6-4 y 6-3) y esa misma temporada, otra vez en el torneo de los maestros (7-5 y 6-3).

Parte como gran favorito Djokovic, que busca su tercer título en París, con lo que lograría no sólo el récord de Grand Slams, también sería el primer tenista capaz de tener al menos tres de estos torneos más importantes. Con al menos dos están él y Nadal. Emocionalmente no será un partido cómodo para el serbio. En 2021 se vio en una situación parecida en el US Open: tenía la opción de romper el empate, a 20 en ese caso, que tenía con Rafa y con Federer, pero los nervios y la tensión le pudieron hasta a él, que es uno de los deportistas con una cabeza más privilegiadas de la historia, y en ningún momento fue competitivo ante Medvedev: cayó por 6-4, 6-4 y 6-4.

Tercera final de Ruud

Por su parte, Ruud está ante una nueva oportunidad de levantar su primer "Grande". En las otras dos, tenistas españoles se entrometieron en su camino. Primero lo hizo Nadal en Roland Garros 2022 y después Alcaraz en el US Open 2022, en el que además del título se jugaban ser número uno. Nole, por cierto, también recuperará la corona si se impone en la Philippe Chatrier. Después de un año que comenzó del revés, el noruego, que entrena en la Rafa Nadal Academy, ha jugado de maravilla en la tierra de París.