Horario y dónde ver hoy gratis en tv y online el Alcaraz - Rune, final del Barcelona Open Banc Sabadell - Conde de Godó 2025

Carlos Alcaraz sigue manteniendo la misma filosofía desde que empezó la gira de tierra. “Le estoy dando mucha importancia a nada más que disfrutar, pasármelo bien. Y yo creo que esno se refleja también luego en pista, quizás no en el mejor tenis, pero sí en estar calmado y en estar contento”, aseguró el murciano después de vencer a Arthur Fils y meterse en la final del Barcelona Open Banc Sabadell, el clásico torneo Conde de Godó.

Alcaraz ha ido a más

El pupilo de Juan Carlos Ferrero está creciendo cada día. Después de perder en la primera ronda de Miami ante Goffin, para poner fin a la primera parte de la temporada de pista dura, se tomó unos días de vacaciones con su familia en México y afronta la parte del año de tierra batida con aspiraciones renovadas. Es el referente en esta superficie, que también para él requiere un periodo de adaptación, porque el juego es más lentos, es más complicado hacer ganadores y se deber ser más paciente.

En Montecarlo no desplegó su mejor tenis, pero se proclamó campeón por primera vez. En Barcelona también comenzó con algunos altibajos, pero sus dos últimas actuaciones, contra rivales de nivel como De Miñaur y Arthur Fils, han sido convincentes. En el Godó, eso sí, no ha tenido tantos problemas y se presenta en el último partido sin ceder un set ante Quinn, Djere, De Miñaur y Fils. Lleva 14 victorias consecutivas en la pista Rafa Nadal, que le llevaron a conquistar el título en 2022 y en 2023 (en 2024 no pudo jugar) y ahora, de momento, al último día.

Rune, brillante

Rune también está mostrando un tenis de muchos quilates. Ha ganado a Albert Ramos, Baez (el único que le quitó un parcial), Ruud y Khachanov y está con la moral con las nubes. Será el tercer enfrentamiento que tenga contra Alcaraz, un tenista de su generación (el danés nació seis días antes), un amigo, con el que ha ido coincidiendo en los torneos desde críos hasta ahora, como profesionales. Rune ganó en París-Bercy 2022 y Alcaraz en Wimbledon 2023. Esta será la primera final entre ambos. En 2021 también se cruzaron en la fase de grupos de la Next Gen ATP Finals, con triunfo para el murciano.

Horario y dónde ver la final del Barcelona Open Banc Sabadell 2025 entre Alcaraz y Rune

El partido por el título entre Alcaraz y Rune se jugará hoy domingo 20 de abril a las 16:00 horas (15:00 en Canarias). Puede verse en televisión en abierto a través de La1 de TVE, también en su plataforma RTVE Play, y en Movistar Plus. El minuto a minuto y toda la información del duelo puede seguirse en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es)