Horario y dónde ver en tv el partido de octavos de Montecarlo entre Alcaraz y Altmaier

Carlos Alcaraz admitió sentirse aliviado después de vencer a Fran Cerundolo en Montecarlo. La carrera del murciano todavía es corta y Montecarlo es un torneo en el que no ha podido brillar. Sólo había participado en 2022, y perdió contra Korda. Por tanto, ese triunfo ante el argentino es el primero que logra en una cita tan emblemática.

Primer contacto con la tierra

Alcaraz volvió a las pistas tres semanas después de su sorprendente tropiezo en el debut de Miami ante Goffin. Es su primer contacto con la tierra en 2025 (esta vez no ha optado por ir a la gira de Suramérica, como hizo en temporadas anteriores) y es normal que todavía necesite un poco de adaptación, aunque la competición no da respiro. Como ha debutado el miércoles, si sigue avanzando rondas ya no tendrá días de descanso en toda la semana.

Su siguiente partido es contra el alemán Altmaier, de 26 años, que en la actualidad es el 84 del mundo y que en 2023 llegó a ser el 47, como mejor ranking. El tenista nacido en Kempen, cerca de Düsseldorf, llega a la cita con mucho rodaje y con algunas victorias de mucho mérito. Tuvo que pasar dos rondas previas, ante el español Jaume Munar y ante el francés Herbert; ya en el cuadro final, en la primera ronda dio la sorpresa ante el canadiense Félix Auger-Aliassime y después ha superado a Richard Gasquet. “Daniel Altmaier está jugando muy bien y ha ganado dos partidos muy buenos. Tiene confianza y en tierra es muy duro, con un juego que se adapta muy bien a esta superficie. Tendré que concentrarme en cada punto", aseguró Carlos sobre su próximo oponente.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Altmaier

No hay precedentes de enfrentamientos entre estos dos jugadores. El primer Alcaraz - Altmaier será el jueves 10 de abril a las 13:00 aproximadamente (12:00 en España). Primero, a las 11:00, juega otra español, Alejandro Davidovich, contra el británico Jack Draper, y a continuación llega el duelo de Carlos. Ambos encuentros pueden verse en televisión a través de Movistar Plus y en el caso del murciano podrá seguirse el minuto a minuto en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es)