El increíble dato de Zverev que muestra la aplastante superioridad de Sinner y Alcaraz

El 'Big Three' ha dejado paso a un dominio doble en el mundo del tenis. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no tienen rival en la actualidad y se acaban disputando entre ellos la mayoría de los grandes torneos que disputan. Los últimos ocho Gran Slam, es decir, todos los de 2024 y 2025 han acabado en manos del español o del italiano y nadie les arrebata la corona desde Djokovic en el US Open del 2023. También han ganado cuatro de los nueve Masters 1.000 de esta temporada, con tres para el tenista de El Palmar.

Alcaraz y Jannik Sinner EUROPA PRESS

Esto también lo refleja en Ranking ATP, donde son los dos primeros clasificados y se jugarán el número uno en las ATP Finals, último gran torneo del año. Alcaraz lo tendrá más difícil al haber quedado encuadrado en el grupo de Djokovic, Fritz y De Miñaur mientras que Sinner se medirá a Zverev, Shelton y Auger-Aliassime o Musetti. Precisamente, el alemán es el perseguidor más inmediato de las dos estrellas mundiales. Sin embargo, hay un sorprendente dato que muestra la abismal diferencia.

La diferencia de Alcaraz y Sinner con el resto de tenistas

Sinner tiene actualmente 11.500 puntos en el Ranking ATP y Alcaraz 11.250. El número uno al final de la temporada se decidirá en Turín, con el español asegurándose la cabeza si vence en tres partidos del torneo. El tercero en el Ranking ATP es Zverev con 5.560 puntos, lo que supone una distancia de 5.690 con el número 2. Es una distancia considerable al hablar de los tres mejores tenistas del mundo, pero todavía es más llamativa si se mira hacia abajo.

La distancia de Zverev con el número 1.000 del mundo es menor que con Sinner y Alcaraz. Aunque pueda parecer insólito, así lo marca el Ranking ATP. Hay menor diferencia entre más de 900 tenistas que entre los dos primeros y el tercero. El número 1.000 del mundo es el neerlandés Elgin Khoeblal con 24 puntos, lo que hace una diferencia de 5.536 puntos, cifra menor que los 5.690 que hay entre el alemán y Alcaraz.

Un año difícil para Zverev

El alemán se mantiene como número 3 del mundo pese a no haber ganado ningún torneo de envergadura en este 2025. Su único triunfo fue en el torneo de Múnich, un ATP 500. Pobre balance para el tercer mejor tenista por Ranking ATP. Su única gran final este año ha sido en el Open de Australia, donde cayó ante Sinner. El año pasado sí logró alzarse con dos Masters 1.000, el de París y el de Roma. Las ATP Finals son su última oportunidad de ganar un gran título este año.

Zverev apuntó a los organizadores como culpables de la gran diferencia entre Alcaraz y Sinner con el resto: "Odio que la velocidad de las pistas sea la misma en todos los torneos. Sé que los directores de todos los eventos importantes van en esa dirección porque desean que Jannik y Carlos lo hagan bien y puedan llegar a la final. Siempre hemos tenido superficies muy distintas y no se podía jugar igual en todas ellas". Denunció que ahora no afecta la superficie: "Había que hacer ajustes para competir en hierba, tierra y dura, pero ahora se puede jugar igual en cualquier torneo".