La increíble ovación de la Philippe Chatrier a Djokovic: “Puede haber sido mi último partido en Roland Garros”

Roland Garros 2025 puede no ser un torneo más en la historia del tenis. Puede ser el lugar en el que se confirme definitivamente el final de una época y el comienzo de otra, después de un tiempo en el que han “convivido” juntas. Al impresionante homenaje a Nadal el 25 de mayo, primer día de competición, se unió la espectacular despedida que tuvo Novak Djokovic después de su derrota ante Jannik Sinner en las semifinales.

El tenista serbio, el que más Grand Slams ha ganado en la historia, el que más veces ha sido número uno, el que tiene casi todos los récords, se paró en medio de la Philippe Chatrier para devolver los aplausos que estaba recibiendo, en ese momento e incluso durante gran parte del encuentro.

“Tengo una gran sensación de gratitud por el apoyo que he recibido esta noche, porque ha sido impresionante, y se lo tenía que agradecer. Me han llevado a dar lo máximo. Además, puede haber sido el último partido que juegue aquí, no lo sé”, confesó después. Por fin, en el final de su carrera, Novak, tantas veces señalado por los aficionados, logró que todos se volcaran con él, aunque enfrente estuviera el actual número uno del mundo

El serbio desveló que se ha prometido a sí mismo que si no es competitivo, no seguirá jugando. Con sus 38 años, en Roland Garros pudo ganar al número tres del ranking ATP, Alexander Zverev, pero no a Sinner, al que le peleó más que nadie en París, pero tampoco le dio para llevarse ni un set. "No soy el tipo de persona que quiere jugar por jugar. Tengo que sentir que todavía estoy en un nivel en el que pueda ganar un ‘‘major’’", confesó. Por eso no descarta que esta haya sido su última presencia en París.

Wimbledon, la gran oportunidad

El de Belgrado, que ha perdido sus cuatro últimos enfrentamientos con Sinner, opina que Wimbledon es la cita en la que más posibilidades tiene de conquistar su Grand Slam número 25. Ha disputado las seis últimas finales. Ganó cuatro y perdió las de 2023 y 3024 con Alcaraz. En la Catedral, en Londres, sí estará. También en el US Open, pero admite que más allá de eso no puede confirmar nada.