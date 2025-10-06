Infierno en Shanghái: las impactantes imágenes de Djokovic vomitando en la pista

El serbio Novak Djokovic ganó al alemán Yannick Hanfmann en tres sets (6-4, 5-7 y 3-6), en dos horas y cuarenta y tres minutos, y accedió a octavos de final del Masters 1.000 de Shanghái (China), ronda en la que se medirá al español Jaime Munar.

Pero no fue un partido fácil. Djokovic, muy afectado por el calor y la humedad, sobrevivió a un duelo muy complicado ante Yannick Hanfmann en tercera ronda del Masters de Shanghái y dejó una llamativa imagen vomitando. Ocurrió en un par de ocasiones durante el choque, una en uno de los fondos de la pista y la otra en su propio banquillo. Un suceso que deja patente las condiciones de humedad y calor a la que los tenistas deben enfrentarse en China.

Un espectador grabó desde la grada cómo el numero cinco del mundo sufría el intenso calor y la humedad de la ciudad china y se veía obligado a vomitar entre descansos. El aficionado inmortalizó varias veces al serbio teniendo que expulsar fluidos de su boca, primero en uno de los fondos de durante un parón entre puntos y también en su propio banquillo utilizando las papeleras que tienen detrás de los mismos.

Unas condiciones de las que el serbio ya se había quejado en su debut en el torneo ante Marin Cilic.

"La humedad que hay aquí es una locura, sinceramente. No recuerdo que el tiempo fuese tan húmedo en China. No recuerdo la última vez que jugué con una humedad como esta. Es lo que hay, es lo mismo para mí, para mi rival y para cualquier otro. Tienes que aceptarlo y lidiar con ello. Sudas muchísimo, las facturas por lavar la ropa van a ser muy altas esta semana, pero está genial. Espero que no me detenga", afirmó en rueda de prensa.