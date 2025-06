Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, final Roland Garros 2025 hoy: horario y dónde ver gratis online TV

Alcaraz se mide contra el italiano Jannik Sinner en la final de Roland Garros, donde defiende título. Carlitos aspira a su quinto "Grand Slam" con 22 años, y enfrente tendrá al italiano, el dominador del circuito los últimos 18 meses con 94 victorias en 101 partidos.

Ambos se encuentran por primera vez en una final de este calibre, la representación del relevo generacional que vienen llevando a cabo, como fue la eliminación de Novak Djokovic en semifinales a manos del italiano. Sinner no tuvo piedad del campeón de 24 "Grandes", último representante del"Big Four", como tampoco la tuvo de nadie en su marcha triunfal hacia su primera final en París. El de San Candido, de 23 años, aprovechó los tres meses de suspensión, un acuerdo de sanción por dopaje, físicamente y en el juego sobre tierra. El número uno llegó al último encuentro en Roma y ahora también en la capital gala como vigente campeón del US Open y del Abierto de Australia, 20 victorias seguidas en los "Grand Slam". Su problema se llama Alcaraz, verdugo de cuatro de esas siete derrotas de Sinner en año y medio.

El de El Palmar lo vive a su manera, como recoge su famoso documental, generando debate, pero al pie del cañón. El murciano se rearmó en la gira sobre tierra, a pesar de tener que renunciar a Madrid tras ser campeón en Montecarlo y hacer final en Barcelona. Después, ganó en Roma y en Roland Garros fue salvando obstáculos para soñar con el doblete como hizo el año pasado en Wimbledon.

Pese a no ser su superficie preferida, el murciano tiene en su raqueta acaparar el título de 'rey de la tierra' y lo defenderá este domingo ante un Sinner que busca la fórmula contra el español para ganar su cuarto "Grande". Será el duodécimo capítulo entre ambos, con el último precedente en esa final de Roma hace tres semanas donde sorprendió el nivel de Sinner, pero se impuso la lógica de un Alcaraz más rodado.

En el primer año sin el 14 veces campeón Rafa Nadal, el llamado a recoger su testigo desde antes incluso de ganar nada busca el mejor homenaje a su ídolo. El de Manacor fue reconocido como leyenda en su Philippe Chatrier hace dos semanas y Alcaraz, que en verano se le escapó el oro olímpico de Paris 2024, quiere hacer que la comparación sea cada vez más acertada. El partido comenzará a las 15:00 y se podrá seguir en directo a través de Eurosport y gratis en DMAX. La final se podrá seguir a través de www.larazon.es a partir de las 13:00 con todos los detalles antes, durante y después del partido.