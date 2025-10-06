Juan Carlos Ferrero, indignado, niega que tenga cáncer: "¡Máximo respeto...!"

Juan Carlos Ferrero se ha convertido hoy en noticia muy a su pesar. En páginas sensacionalistas ligadas al tenis, ha circulado en los últimos días un mensaje que afirma que el ex número 1 del mundo y actual entrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, habría anunciado que padece cáncer. Según la historia que no tardó en volverse viral, el español habría hecho una declaración emotiva, afirmando que cada victoria de Alcaraz sería también suya y le darían fuerza en su lucha contra la enfermedad.

“Cada victoria de Carlos Alcaraz es mi fuerza. Los aficionados de todo el mundo y la comunidad tenística mundial se volcaron en apoyo, inundando las redes sociales con oraciones. Pero el gesto que Carlos Alcaraz hizo justo después de la declaración hizo llorar a los fans, transformando este momento en una de las imágenes más emocionantes del tenis", se llegaba a afirmar en estas publicaciones falsas.

Hoy, el propio Juan Carlos Ferrero ha querido salir al paso de estos rumores negando rotundamente que padezca cáncer y exigiendo máximo respeto para quien luchan contra esta grave enfermedad.

"¡Es Falso!"

"Durante estos últimos días ha habido muchas noticias falsas y rumores sobre mi salud, diciendo que padezco de cáncer. Quiero ser claro: esto es completamente falso", comienza afirmando en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Una información que ha molestado profundamente al ex tenista que exige seriedad y rigor con este tipo de asuntos tan delicados.

"Además de negarlo, me gustaría expresar mi preocupación por el uso de temas tan sensatos para generar clics y visitas. El cáncer es una enfermedad grave que ha marcado a mi familia y a muchas otras. Este tema merece el máximo respeto. Agradezco los mensajes de apoyo pero sobre todo quiero solicitar responsabilidad a quienes difundan este tipo de información sin comprobar su veracidad", sentencia.