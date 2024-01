El mensaje de Kyrgios a Nadal, que no gusta a todos

Rafa Nadal ha comunicado que no participará en el Abierto de Australia debido a una lesión que sufrió durante el torneo de Brisbane, en su partido de cuartos de final contra Jordan Thompson. Nadal, quien volvió a las canchas en Brisbane tras casi un año de ausencia debido a una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, experimentó molestias en la misma zona durante su enfrentamiento con Thompson. A pesar de la derrota en un partido que se extendió por más de tres horas, Nadal aclaró en su anuncio que su actual dolencia no es una recaída, sino un pequeño desgarro muscular.

La organización del Abierto de Australia expresó su apoyo a Nadal a través de sus redes sociales, enviándole un mensaje de "cariño" y deseándole una pronta recuperación. "Te echaremos de menos en Melbourne, Rafa. Te enviamos todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Nos vemos pronto en la cancha", publicaron.

A pesar de que esta lesión le impedirá competir en el primer Grand Slam de la temporada, torneo que ha ganado en dos ocasiones, la última en 2022, Nadal se muestra optimista respecto a su recuperación. El tenista español tiene previsto participar en otros eventos importantes como el Masters 1000 de Montecarlo, el Conde de Godó de Barcelona y el torneo de Roma, como parte de su preparación para Roland Garros.

Nick Kyrgios, que tanta tensión ha provocado muchas veces contra Rafa Nadal, le ha escrito un mensaje en las redes sociales: "Feel for Rafa man 😢💔 get better soon, that was the fear for me as well, coming back a little too soon…", ha escrito ("Siento Rafa 😢💔 mejorarás pronto, ese era el miedo para mí también, volver demasiado pronto..."). En las redes, sin embargo, le han criticado por no saber hablar de Rafa Nadal sin hablar de sí mismo.

Podría haber sido la última vez que Rafa Nadal compitiera en Melbourne Park, un torneo que no ha podido disputar con la regularidad que hubiera deseado. A pesar de una temporada llena de atractivos, también se había preparado para una posible y definitiva despedida. Después de 349 días sin competir, Rafa Nadal había planeado un regreso gradual y medido al circuito. Sin embargo, tras Brisbane, que disputaba por segunda vez en su carrera, no está claro cómo va a ser ese regreso gradual,