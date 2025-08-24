Nuria Párrizas, primera 'baja' española en el US Open

Primer contratiempo para la 'armada' del tenis español en el US Open. La granadina Nuria Párrizas se retiró este domingo de su partido de primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante la rusa Polina Kudermetova, tras torcerse el tobillo derecho.

Párrizas (133 del mundo) y Kudermetova (67) apenas habían disputado cuatro juegos del primer set (2-2) cuando la granadina abandonó después de 30 minutos de partido.

La española se había torcido el tobillo derecho al restar un saque de Kudermetova y tuvo que recibir asistencia médica. Apenas dos puntos más tarde, optó por retirarse, poniendo fin de ese modo a su andadura en el abierto norteamericano.

Era la tercera participación de Párrizas en el Abierto de Estados Unidos, donde nunca ha superado la primera ronda. A sus 34 años, el mejor ranking de su trayectoria fue el 45º puesto de la WTA que logró ocupar en la primavera de 2022. Este año ha ganado un título, el 125s de Valencia, sobre tierra batida, en el que derrotó a la norteamericana Louisa Chirico.