Pablo Carreño pide un voto de confianza para España en la Davis

Pablo Carreño, jugador del equipo español de la Copa Davis, pidió este martes un voto de confianza para los que competirán por España en busca de la 'ensaladera' tras la lesión de Carlos Alcaraz. El murciano tuvo que causar baja por un edema en el isquiotibial del muslo derecho, sufrido durante la Copa de Maestros, y su baja abre las puertas de la Copa Davis a un Carreño que siempre ha rendido bien en este torneo.

"Carlos es el número 1 y somos mejores con él. Pero el resto jugamos todo el año, mal tampoco lo hacemos. El nivel del equipo baja, pero hablamos de un torneo con las 8 mejores selecciones. Hemos llegado aquí los que estamos. Un poco de crédito nos merecemos", declaró en rueda de prensa.

"David (Ferrer, capitán del equipo español) me dijo que me preparara porque me dijo lo de Carlos", añadió. La República Checa, rival de España, tiene tres jugadores entre los 35 mejores. Jiri Lehecka (17), Jakub Mensik (19) y Tomas Machac (35), algo que no preocupa a Carreño.

"Mirando el 'ranking' no tenemos nada que hacer, pero esto no va solo de eso. Hay que confiar. Tenemos un equipo muy bueno. Los que estamos aquí pasamos en Marbella una eliminatoria muy complicada. Hay muchos buenos recuerdos de partidos y eliminatorias que se han ganado sin ser favoritos", apuntó.

Para Carreño, la Copa Davis ha sido una suerte de refugio tras su lesión de codo que le apartó una temporada del circuito: "Durante mi carrera jugar la Copa Davis fue muy importante para mí. Aprendí mucho. Adquirí mucha experiencia jugando esta competición. Es cierto que durante mi lesión estuve mucho tiempo fuera de las pistas. Cuando volví, David me dio la oportunidad de volver al equipo".

España debutará este jueves en la Copa Davis ante República Checa, a partir de las 10.00 CET. Ferrer apunta a elegir a Jaume Munar, jugador de mejor 'ranking' tras la baja de Alcaraz, y a Pablo Carreño en los individuales y dejar a Pedro Martínez como compañero de dobles de Marcel Granollers. El equipo nacional sufre las bajas ya mencionadas de Alcaraz y de Alejandro Davidovích, segundo español del ranking en el puesto 14 del mundo, que no fue incluido a primera hora en el equipo y renunció a ser 'rescatado' después.