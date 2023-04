Del paseo de Carlos Alcaraz a la despedida de Feliciano López

Todo el mundo quiere ver a Carlos Alcaraz. En el Real Club de Tenis Barcelona no está la leyenda Rafa Nadal, el que pone nombre a la pista central porque allí ha ganado hasta en doce ocasiones, y las carreras y los gritos son cuando el actual número dos del mundo está por allí. Y llegó a la Ciudad Condal el jueves para entrenarse después de haberse perdido el Masters 1.000 de Montecarlo y prefirió debutar el martes en lugar del miércoles como es habitual en el mítico torneo barcelonés, que este año disputa su septuagésima edición. Como ha estado un tiempo sin competir, la idea era jugar y en caso de victoria, tener una jornada de descanso. El cambio de día no pilló desprevenidos a los aficionados y la central del Barcelona Open Banc Sabadell llenó sus más de 8.000 localidades para ver al ídolo. No decepcionó Alcaraz, aunque a alguno puede que hasta se le hiciera corto, ya que su partido contra el portugués Nuno Borges apenas duró una hora y tres minutos (6-3 y 6-1, así lo vivimos en directo).

Tiempo suficiente para que Carlos, con una llamativa camiseta amarilla con manchas negras, mostrara gran parte del catálogo de golpes que tiene. Jugó un partido serio en el que la bola le corrió y en el que mostró que está recuperado de las molestias que le hicieron parar. Alcaraz maneja el tenis por arriba y por abajo, por fuerza y por maña, y dejó un par de dejadas exquisitas, un par de remates, una volea «matando» la bola o varias derechas aceleradas para gozo de los espectadores.

También es verdad que el encuentro era propicio, porque estuvo muy cómodo contra el número 79 del mundo, que no es que hiciera un mal partido, simplemente se vio desbordado por la intensidad y la velocidad de bola del español. Carlos sufrió un break, pero cuando el primer set ya estaba casi decidido, y no alargó el despiste en el tiempo para cerrar el parcial a continuación. Es lo que está trabajando con él Juan Carlos Ferrero y su equipo: que esas desconexiones que tiene a veces, que pueden entenderse como lógicas por su forma de jugar con tanto riesgo, vayan a menos. En su próximo partido en Barcelona no puede permitirse muchas, porque su rival será Roberto Bautista, un tenista solidísimo, como mostró en el duelo contra Bernabé Zapata (6-2 y 6-2).

Antes de Alcaraz, pisó la pista por última vez para competir Feliciano López. El toledano de 41 años se retira esta temporada con la participación en algunos torneos que han marcado su carrera. El Real Club de Tenis Barcelona es como su casa. Allí disputó su primer partido de una cita ATP... En 1998, cuando apenas tenía 16 años. Ha estado en 22 ediciones. En esta en la que pone fin a su periplo se enfrentaba con el también veterano David Goffin y se divirtió durante dos sets, en los que disputó dos tie breaks. Después le llegó un final algo doloroso (7-6 [7/3], 6-7 [4/7] y 6-0). «Las fuerzas ya no me dieron», reconoció.

Resultados: Ruusuvuori ganó a Tiafoe (6-4, 6-7 [3/7] y 6-4); Alcaraz a Borges (6-3 y 6-1); Ruud a Shelton (6-2 y 7-6 [7/1]); Davidovich a Echeverry (6-3 y 6-3); Bautista a Bernabé Zapata (6-2 y 6-2); Arnaldi a Munar (6-3 y 6-4); Cachin a Brouwer (6-3 y 7-5); Goffin a Feliciano López (7-6 [7/3], 6-7 [4/7] y 6-0); Gómez a Albert Ramos (6-3, 1-6 y 6-4); Kubler a Rincón (6-4 y 6-3); Passaro a Verdasco (6-1 y 6-1); Schwartzman a Wu (6-2 y 6-2) y Shevchenko a Giustino (6-2 y 6-2).

Orden de juego del miércoles 19 de abril: Pista Rafa Nadal (desde las 11:00, Tdp y Movistar): Gómez-Dimitrov, Schwartzman-Sinner, Cachin-Tsitsipas, Musetti-Kubler. Pista Andrés Gimeno (desde las 11:00): Shapovalov-Kovalik, De Miñaur-Shevchenko, Norrie-Kotov, Jarry-Khachanov, Evans-Arnaldi. Pista 2: Nishioka-Goffin y Passaro-Cerúndolo.