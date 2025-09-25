El punto imposible de Fritz en Tokio: la pelota está pegada a la red, pero logra pasarla al otro lado

La gira asiática de tenis ha comenzado. En el cuadro femenino, la atención la centra el WTA 1.000 de Pekín, en el que la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, no puede participar por lesión. En lo que respecta a las tenistas españoles, Jessica Bouzas tuvo un gran estreno, al derrotar a la rumana Jaqueline Cristian por 6-4 y 6-0; lo mismo que Cristina Bucsa, que pudo con Vekic, 6-2 y 6-4. Paula Badosa no tiene que jugar este primer partido por ranking, y debuta en la segunda ronda contra la croata Ruzic.

En el cuadro masculino, antes del Masters 1.000 de Shanghái se están disputando los ATP 500 de Tokio y Pekín. A China han ido tenistas como Sinner, De Miñaur, Rublev, Medvedev, Davidovich, que ganó a Carabelli en su estreno (6-1 y 6-3) y Zverev. A Japón, Alcaraz, Fritz, Ruud y Rune. Djokovic, de momento, descansa.

En la capital nipona se vivió el triunfo del nuevo número uno, Carlos Alcaraz, con susto por una torcedura de tobillo, y uno de los puntos del año, protagonizado por Taylor Fritz.

Uno de los tiros más espectaculares de la reciente Laver Cup fue una volea de Alcaraz en la que dejó la pelota pegada a la cinta. Ruud, su compañero de dobles, tiró la raqueta al suelo. Yannick Noah, el capitán de Europa, hacía reverencias... Parecía imposible de devolver, pero quién sabe qué hubiera pasado si al otro lado de la red hubiera estado Taylor Fritz.

En Tokio, el estadounidense se enfrentó en su estreno ante Diallo, al que derrotó con muchos apuros (4-6, 6-3 y 7-6 [7/3]). En el octavo juego del tercer set, el canadiense dio una derecha en carrera. Él mismo pensó que la bola no iba a entrar y se destensionó. Pero la pelota toca la cinta y pasa al otro lado "llorando" y sin fuerza. Se queda pegada a la red. Fritz está muy atento, llega y mete la raqueta lo justo para no tocar la red con ella (hubiera sido punto perdido si lo hace) y acariciar la bola con el efecto justo para que pase al otro lado. Diallo también intenta responder, pero acaba incluso chocando contra la propia red.

Por ranking, Fritz es el gran rival de Alcaraz en Tokio, aunque sólo podrían enfrentarse en la final. El estadounidense ha ganado recientemente al español en la Laver Cup, en un partido sin puntos en juego, un torneo que tiene más de exhibición que de competición.