La reacción de Austria a la baja de Sinner y Musetti en la Davis: "Mejor"

La selección austríaca, capitaneada por Jurgen Melzer, se enfrentará este miércoles a una Italia sin Jannik Sinner y sin Lorenzo Musetti, algo que el capitán austríaco consideró como beneficioso pese a la dificultad que sigue encarnando el reto.

"Bueno, respecto a Jannik y Lorenzo, creo que no hay muchos jugadores en el mundo a los que puedas sustituir fácilmente por ellos y que el equipo mantenga la misma fuerza", declaró en rueda de prensa este lunes.

"Al final, es mejor para nosotros, pero seguimos siendo los menos favoritos en esa eliminatoria. Si miras a los jugadores que tiene Italia y a los que podrían sustituirlos, siguen estando por delante de nuestro mejor jugador en el ránking. Diría que nuestras posibilidades han aumentado un poco. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible", añadió.

Melzer reivindicó el gran esfuerzo de los suyos, que no pierden en los últimos cuatro partidos. "Estoy orgulloso de los jugadores que están aquí sentados, porque han estado siempre disponibles, han levantado la mano cada vez que los he llamado. Esto es un equipo. Hemos corrido los unos por los otros, hemos luchado los unos por los otros, no solo en los dos últimos empates, sino desde hace tiempo. Llevamos cuatro victorias consecutivas y eso hace equipo", comentó.

"El recinto es fantástico, es un evento increíble, especialmente para nosotros. No participamos todos los años en grandes eventos y es un honor estar aquí", finalizó.

Austria, con un equipo formado por Alexander Erler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Filip Misolic -mejor ránking del equipo (79)- y Jurij Rodionov, desafiará a la campeona de las dos últimas ediciones el miércoles. Italia está capitaneada por Filippo Volandri y formada por Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego y los doblistas Andrea Vavassori y Simone Bolelli.