Sinner derriba otra barrera: ya puede también con Djokovic, al que supera en las ATP Finals

Jannik Sinner venía avisando en el último año, más todavía en las últimas semanas, de que está creciendo y creciendo hasta no se sabe qué límite. Ya era un jugador a tener en cuenta por todos, ahora es un “top” absoluto gracias a los ajustes que ha ido haciendo en su tenis, mejorando el físico y apoyándose en la experiencia para perfeccionar la consistencia. Lleva un final de curso en el que no deja de derribar barreras y de ganar a esos tenistas a los que antes ponía en dificultades, pero sin darles el remate final. Se quitó la espina con Medvedev en las finales de China y Viena, en octubre, cuando sus precedentes con el ruso reflejaban un rotundo 0-6. Lo ha hecho en las Nitto ATP Finals contra el ogro de todos, Novak Djokovic, con el que tenía un 0-3. El italiano, que, lógicamente, juega con el público a favor en el Pala Alpitour de Turín, lleva 16 victorias y sólo un tropiezo (en el lejano febrero, precisamente con Medvedev) sobre pista cubierta. Y tiene la confianza por las nubes.

Se ponía el partido de cara para Djokovic en el tercer set, después de que el duelo no tuviera tregua en ningún momento. Un break al final del primer parcial le dio la ventaja a Sinner, pero Novak la igualó con un tie break de categoría en el segundo. Todo estaba muy equilibrado y ese set que se llevó su oponente no le iba a hacer venirse abajo al pelirrojo de 22 años. Bien al saque y valiente al resto, con su derecha de fuego, el transalpino tomó también una rotura a favor en el parcial definitivo, pero no tardó Nole en recuperársela y entonces parecía que ya estaba, que la historia se repetía, que otra vez le ponían contra las cuerdas al serbio y encontraba la manera de salir. Lo hace mejor que Houdini. El serbio ya se había peleado por el público varias veces, que suele ser un paso previo a una reacción. Pero no se dejó afectar por el golpe Sinner en esta ocasión. El partido siguió por donde iba y el desempate que jugó el italiano en este tercer set fue de muchos quilates. Sin dudar, un restazo de derecha al que Novak llegó sólo para tocarla sin fuerza, sin lograr pasarla, le dio la primera renta, y no la soltó. Resistía en los intercambios y tenía más paciencia que su rival, hasta verse con un prometedor 6-1. Cinco pelotas definitivas. A la segunda lo consiguió teniendo que jugar de nuevo un gran punto que ganó en la red.

Miró Jannik a su banquillo y sacó un poco de pecho. No era para menos. Recibió la felicitación del serbio en la red, como ya lo había hecho durante el encuentro por alguno de los puntazos. En los últimos meses ha ganado a Carlos Alcaraz (las semifinales de Pekín), a Medvedev (las finales citadas de Pekín y Viena) y ahora a Djokovic.

Un triunfo tan inmenso, pese a todo, no le da a Sinner la clasificación directa para las semifinales de este Torneo de Maestros. Tampoco la derrota de Djokovic supone que quede fuera. En el otro partido del Grupo Verde, Rune venció a Tsitsipas en 17 minutos, que fueron los que aguantó el griego en la pista antes de retirarse lesionado con sólo tres juegos disputados. El público le abucheó.

La jornada final de este grupo se disputa el jueves. Sinner juega contra Rune y Djokovic contra Hurkacz, que entra como primer suplente por Tsitsipas. En caso de victorias de Djokovic y Rune, habría un triple empate en cabeza de dos triunfos por una derrota, por lo que tendrían que pasar a ver el porcentaje de sets ganados para definir qué dos tenistas se clasifican. Ahora Sinner, el único con dos victorias, tiene 4-1 (80 por ciento) en sets, Nole 3-3 (50) y Rune 3-2 (60). El siguiente criterio de desempate sería el porcentaje de juegos conseguidos.