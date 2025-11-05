Sinner se sincera y explica la verdadera razón de su plantón a la Copa Davis

Sinner deja a Italia huérfana de cara a la disputa de la 'Final a 8' de la Copa Davis, que se disputará del 18 al 23 de noviembre precisamente en su país, concretamente en Bolonia. Italia sigue con un equipo de garantías ahora liderado por Lorenzo Musetti y completado por Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Sin embargo, no está su gran figura y las opciones de revalidar el título en casa se reducen

Esta decisión es "muy dolorosa" como explicó Angelo Binaghi, el presidente de la Federación Italiana de Tenis ya que el número dos del mundo fue pieza fundamental para vencer en las últimas dos ediciones del torneo por países.

Ahora, el propio tenista se ha encargado de explicar los verdaderos motivos que le llevaron a tomar una decisión que provocó una oleada de críticas en Italia.

“Estoy orgulloso de ser italiano, feliz de haber nacido aquí y no en Austria, ni en ningún otro lugar. Este país merece mucho más, incluso más de lo que yo estoy haciendo”. A pocos días del inicio de las Nitto ATP Finals, Jannik Sinner se sinceró en la cuarta entrega de “Jannik, más allá del tenis”, una entrevista íntima con el número uno del mundo realizada por el director de Sky Sport, Federico Ferri, que se emite hoy en Sky Sport Tennis y Now.

"No hubo ninguna duda"

Durante la entrevista, recogida por la Gazzetta dello Sport, ha querido justificar su plantón a la Copa Davis. "Para mí, este año no hubo ninguna duda de que esta era la decisión correcta [no jugar la final de la Copa Davis]. En cambio, el año pasado fue diferente: no jugué en París. Dije: «Quiero jugar la Copa Davis», y en mi equipo me frenaron un poco, pero dije: «No, este año quiero jugar». Quería jugar porque se lo prometí a Berrettini cuando ganáramos en 2023. Cuando él estaba allí animándonos y ganamos, lo abracé y le dije: «Te prometo que ganaremos la próxima Copa Davis juntos, porque te lo mereces y somos un equipo increíble», y ganamos. Desde entonces, ya había decidido que definitivamente no jugaría en 2025", afirma.

El tenista italiano también se ha mostrado molesto por la atención acaparada por su ausencia, algo que considera injusto para sus compañeros. «Lo que personalmente no me gusta es que tenemos un equipo increíble incluso sin mí, y nadie habla de ello. Tenemos que arreglárnoslas sin el número 26 del mundo, que ahora mismo es Darderi. Podemos permitirnos no convocar al número 26 del mundo para la Copa Davis porque tenemos a Cobolli, Musetti y muchos otros: ¡tenemos una pareja de dobles increíble! Podemos ganar incluso así, todavía tenemos a Berrettini, así que las posibilidades de ganar la Copa Davis son altas», subraya.

Su impresión al conocer a Nadal

Pero Sinner también se ha referido a otros momentos de su carrera y se ha sincerado sobre su ídolos en el tenis con un guiño a Rafa Nadal. «Fue Andreas Seppi. Luego, cuando empecé a jugar al tenis, se convirtió en Roger Federer. Después conocí a Rafa Nadal y dije: "Es increíble como persona". Luego conocí a Nole y dije: "Es increíble en lo que hace". Pero entonces te das cuenta de que nosotros no cambiamos el mundo. En cambio, hoy estamos aquí sentados, y vosotros (dirigiéndose a los investigadores y médicos del Instituto Candiolo donde se realizó la entrevista) marcáis la diferencia, vosotros que lográis dar vida o resolver problemas que parecían imposibles. Nosotros solo jugamos al tenis, intentamos golpear una pelota en la pista. Luego están los que lo hacen peor y los que lo hacen mejor», concluyó.