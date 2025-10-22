Italia estalla contra Sinner tras dejar vía libre a Alcaraz en la Copa Davis: "¿Volverás a Riad a por otros 6 millones de dólares?"

Sinner deja a Italia huérfana de cara a la disputa de la 'Final a 8' de la Copa Davis, que se disputará del 18 al 23 de noviembre precisamente en su país, concretamente en Bolonia. Italia sigue con un equipo de garantías ahora liderado por Lorenzo Musetti y completado por Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Sin embargo, no está su gran figura y las opciones de revalidar el título en casa se reducen

Esta decisión es "muy dolorosa" como explicó Angelo Binaghi, el presidente de la Federación Italiana de Tenis ya que el número dos del mundo fue pieza fundamental para vencer en las últimas dos ediciones del torneo por países. Esta es una gran noticia para España de cara a levantar la Ensaladera ya que sí estará liderada por Carlos Alcaraz, como anunció oficialmente David Ferrer, que también dio los otros nombres de la convocatoria, entre los que no está Davidovich. En el caso español fue por decisión del seleccionador, pero en el de Sinner por una renuncia que él mismo ha explicado.

Este es el motivo por el que Sinner renuncia a la Copa Davis

El tenista explicó así su ausencia en la 'Final a 8': "No fue una decisión fácil, pero después de Turín (ATPFinals), el objetivo es comenzar con buen pie para Australia". Alegó que esto es clave de cara a rendir al máximo nivel el próximo año, momento en el que buscará recuperar el número uno de Ranking ATP y seguir cosechando más Grand Slam: "No lo parece, pero una semana de preparación en ese período puede marcar la diferencia".

Las dos grandes razones más allá de la preparación que alude son las siguientes: ya ha ganado la Copa Davis en los dos últimos años y este torneo no suma puntos en el Ranking ATP. Este segundo aspecto es clave de cara a la lucha que tiene con Carlos Alcaraz por el dominio del tenis mundial. Sin embargo, no solo va a participar en las ATP Finals, sino que participa en el ATP 500 de Viena y acaba de estar en el Six Kings Slam de exhibición.

Fuertes críticas a Sinner por su renuncia

Esta decisión, sumada a la de sí participar en otros torneos, incluso de exhibición, ha provocado un gran enfado en Italia, que no se corta a la hora de criticar a su máxima estrella. Nombres reconocidos en el mundo del tenis como Nicola Pietrangeli, campeón de Roland Garros, que se quedó a gusto: "Es una gran bofetada para el deporte italiano. No entiendo cuando habla de decisiones difíciles. Tiene que jugar al tenis, no ir a la guerra".

Sinner, el héroe de Italia en la conquista de la Ensaladera Jorge Zapata Agencia EFE

Cree que los intereses de Sinner no son solo deportivos: "Hoy en día, el mundo está demasiado lleno de dinero. Los jugadores dejan de lado sus corazones. Espero que no se vaya a jugar a otro sitio durante la Copa Davis". Adriano Panatta, también campeón de Roland Garros, aunque menos duro, tampoco está de acuerdo con la decisión: "Yo a la Davis no habría renunciado, y si alguien del equipo lo hubiera hecho, los compañeros y el capitán, antes que la federación, habrían pedido explicaciones de la manera más dura posible. Pero nunca pasó".

Dudas sobre los intereses de Sinner

La prensa tampoco tiene compasión. La Gazzetta dello Sport fue directa en su portada: "Sinner, piénsalo de nuevo". La petición se convirtió en crítica en el editorial: "¿Entonces no vas a volver a Riad a por otros 6 millones de dólares? Si ganas otro Wimbledon, ¿ya no irás a Londres? Pasta, café... Cada cinco minutos promocionas un producto italiano. Hazlo también con el tenis". "Se ha metido en un lío", señalaba un columnista de La Stampa.

En cambio, se ha encontrado con el apoyo de otro campeón de la Copa Davis como Paolo Bertolucci: "El no de Sinner era previsible, la ganó dos veces. Ahora la Copa Davis es un torneo secundario". Mismo capote que le echó el presidente de la Federación Italiana de Tenis: "Entendemos y respetamos la decisión de Jannik, que sin embargo nos resulta muy dolorosa, al final de una temporada larga e intensa, en la que ha demostrado una vez más ser un referente extraordinario para todo el movimiento tenístico italiano".