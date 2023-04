Sorteado el cuadro del Godó: ¿cuándo se podría dar el esperado duelo entre Alcaraz y Sinner?

El Barcelona Open Banc Sabadell ha perdido a su rey: Nadal, doce veces campeón en el Real Club de Tenis, no llega a tiempo para disputar el Conde de Godó. "Barcelona es un torneo especial para mí porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre una sensación única. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición", explicó en su Twitter, para decir que no podrá participar porque sigue poniéndose en forma tras haber superado la lesión en el psoas ilíaco que se hizo en enero.

Pero la mítica cita en la Ciudad Condal está llena de alicientes por todos lados porque tiene un cuadro espectacular que ya se ha sorteado. Alcaraz está a la cabeza pero además hay otros tres “top 10”: Ruud, Tsitsipas y Sinner y tenistas como Tiafoe, Cameron Norrie, Shapovalov, Khachanov, Musetti, De Miñaur, Davidovich, Feliciano López...

Uno de los atractivos podría ser un tercer enfrentamiento en 2023 entre Alcaraz y Sinner, séptimo en el global. Es la rivalidad del futuro que ya es presente y uno de los atractivos del circuito ATP, el típico duelo que todos los aficionados quieren ver, pero para eso habría que esperar hasta una hipotética final, por tanto es complicado porque el camino es largo y está lleno de peligros.

Carlos está exento de disputar la primera ronda por ranking y después el teórica camino le llevaría por Ivashka, Roberto Bautista, Tiafoe, Ruud y la comentada final, que podría ser con Sinner o con Tsitsipas. El griego es uno de los mejores jugadores de tierra que hay, pero sigue con su irregular 2023 y en Montecarlo, Masters 1.000 que había ganado en 2021 y 2022, fue eliminado en cuartos por Fritz.

Este es el cuadro completo, la parte alta, la de Alcaraz, sacado de la web oficial de la ATP.

Parte alta del cuadro del Conde de Godó 2023 La Razón

Y esta es la parte baja del cuadro:

Parte baja del cuadro del Conde de Godó 2023 La Razón

Alcaraz protagonizó en el pasado Barcelona Open Banc Sabadell una actuación espectacular para lograr el título, especialmente en las semifinales contra De Miñaur, con las pelotas de partido que salvó. Una de ellas es uno de los golpes que más se le recuerda:

Alcaraz vuelve a las pistas tras haberse perdido el Masters 1.000 de Montecarlo, pero sí sabe lo que es jugar en tierra este 2023, temporada que arrancó tarde por lesión (se perdió el Open de Australia). Decidió regresar en esta superficie, en Buenos Aires, donde ganó el título, y en Río, donde perdió la final. En ambos duelos decisivos se enfrentó a Cameron Norrie.