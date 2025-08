Zverev flipó con los consejos de Rafa Nadal en su estancia en Mallorca

Alexander Zverev está inmerso en los octavos de final del Masters 1.000 de Toronto. Es de los pocos "top 10" que ha decicido competir en el torneo canadiense, ya que la mayoría ha apostado por comenzar la gira norteamericana en pista dura en Cincinnati. En la tercera ronda le espera el argentino Cerúndolo. Antes decidió pasarse por el Nothing Major Podcast que llevan los exjugadores John Isner, Steve Johnson y Sam Querrey. El alemán se explayó con los que hace nada eran sus compañeros en el circuito.

"Me encantó pasar esa semana en Mallorca con Toni y creo que él también hace un buen balance de ella y que la disfrutó. Ahora mismo lo que os puedo decir es que su agenda está repleta de compromisos como charlas y temas relacionados con la academia, pero creo que el año que viene tendrá una presencia mucho mayor junto a mí", aseguró Sasha cuya intención es que el tío de Rafa pasé más tiempo con él que simplemente unas semanas.

Y es que el curso del alemán está marcado por una regularidad excesivo. Alcanzó al principio de curso la final del Open de Australia y en abril levantó el título en Múnich. El resto de torneos del número tres del mundo han estado marcados por los altibajos y eso se traduce en un balance anual de 35 victorias y 14 derrotas.

En su estancia en Mallorca no sólo compartió momentos con el tío Toni, también lo hizo con Rafa. "He jugado muchas veces con Rafa, tuvimos grandes batallas y esperaba que cenáramos algún día juntos al estar yo allí. Pero me sorprendió muchísimo todo lo que se implicó porque no tenía por qué hacer eso. Significó muchísimo para mí que pasara horas en pista dándome consejos y la intensidad con la que me entrenó", aseguró el de Hamburgo. "Fue espectacular verle en pista conmigo tan implicado, me sorprendió mucho y nunca podré agradecérselo como merece. Antes de conocerlo de esta manera, hubiera dicho que Djokovic sería el entrenador ideal para mí, si me dieras a escoger entre los miembros del Big 3, porque me ha dado muchos consejos y mantuvimos buenas conversaciones. Pero lo de Rafa esa semana en Mallorca fue... Tuvimos cenas que se prolongaron hasta la una de la madrugada y en mitad de ellas, se levantaba en medio del restaurante y empezaba a golpear de drive, para darme consejos técnicos", asegura Zverev.

Y es que Nadal no dejó de ofrecerle consejos al número tres del mundo: "No sé cuántas veces me dijo durante esa semana que tenía que ser más agresivo y valiente. Sé que debo hacerlo, pero escucharlo de él, con el que he jugado partidos importantes... Me decía que cuando soy agresivo es muy difícil hacerme daño, pero cuando me pongo pasivo soy vulnerable. No tengo argumentos como una buena dejada o buenos cortados, así que tengo que ser agresivo. Me dijo un millón de veces que cree de verdad que puedo ganar un Grand Slam, pero siempre y cuando sea más agresivo, especialmente, en momentos importantes", concluyó.