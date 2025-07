La caída a los infiernos de Zverev: "Me siento más solo y vacío que nunca"

Alexander Zverev sufrió una sorpresiva eliminación en primera ronda de Wimbledon el martes, su primera derrota en un Grand Slam desde 2019, también en el All England Club. El tercer cabeza de serie cayó ante el francés Arthur Rinderknech , continuando la tendencia de Wimbledon de este año de que los cabezas de serie sufran derrotas tempranas .

Podría ser fácil señalar el hecho de que Zverev nunca encontró una manera de romper el potente servicio de Rinderknech (0/9 puntos de quiebre), o sugerir que la suspensión del lunes por la noche debido al toque de queda a las 11 p.m. tuvo algún tipo de coste mental.

Pero la evaluación de Zverev tras la batalla de cuatro horas y 40 minutos (ganada por Rinderknech 7-6 (3), 6-7 (8), 6-3, 6-7 (5), 6-4) preocupa aún más.

Una confesión demoledora

“Nunca me había sentido tan vacío. Simplemente me falta alegría, me falta alegría en todo lo que hago”, dijo Zverev en su rueda de prensa posterior al partido. “No se trata necesariamente del tenis. Simplemente me falta alegría fuera del tenis, también”.

Hace apenas seis meses, Zverev llegó a la final del Abierto de Australia , su tercera final de un Grand Slam. Luego tuvo una mala racha, ganando solo seis de sus siguientes 12 partidos. Tras ganar el ATP 500 en Múnich y alcanzar los cuartos de final en Roma y Roland Garros , Zverev pareció recuperar su forma. Hizo la transición a la hierba, alcanzando la final en Stuttgart y las semifinales en Halle.

La racha de forma inconsistente de Zverev lo ha llevado a buscar respuestas que pueden estar fuera de la cancha. "No creo que el tenis sea mi problema ahora mismo", dijo Zverev. "Es algo más que tengo que encontrar dentro de mí ahora mismo. Pero algo dentro de mí tiene que cambiar, y no necesariamente en la cancha".

Cuando se le preguntó si consideraría trabajar con un entrenador mental, Zverev habló con franqueza y dijo: "Quizás por primera vez en mi vida probablemente lo necesite".

"Es curioso, a veces me siento muy solo ahí fuera. Tengo problemas mentales", añadió. "No sé. Ahora mismo me cuesta encontrar la alegría fuera de la pista de tenis".

"No es una excusa ni nada. Creo que Arthur merecía ganar hoy. Es algo que he sentido durante los últimos meses. De nuevo, me siento muy, muy solo y muy solo. No sé. Nunca me había sentido así", sentenció.