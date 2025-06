La sorprendente huida de Zverev en Halle durante su partido ante Cobolli

El torneo de Halle es la otra estación previa a Wimbledon que suelen afrontar los aspirantes al título en el torneo londinense. Allí está Alexander Zverev y allí estuvo Jannik Sinner, que cayó en octavos ante Bublik. El alemán ya está en semifinales donde se medirá con Daniil Medvedev. En la otra parte del cuadro, Bublik, el verdugo de Sinner, y Khachanov buscan el partido definitivo.

Zverev superó en cuartos al italiano Flavio Cobolli, por 6-4 y 7-6 (8/6). El de Hamburgo, número tres del mundo, se acerca a una nueva final en césped, donde aún no ha logrado ganar torneo alguno. De los veinticuatro títulos que cuenta su historial ninguno es en hierba, aunque estuvo a un paso en Stuttgart, superado por Taylor Fritz, semanas atrás y en este mismo torneo, en Halle, en el 2016 y 2017, siempre sin éxito.Sasha, ganador este año en Mùnich, tardó una hora y 43 minutos en ganar a Cobolli, al que ya había superado hace unos días en Roland Garros. El tenista local, que salvó las seis opciones de rotura que afrontó, dominó el duelo hasta el final.

Más allá de la victoria durante el partido Zverev tuvo que afrontar una situación más que comprometida. El encuentro sólo llevaba un par de juegos y antes de sacar, el alemán hizo gestos evidentes de dolor. No pudo soportarlo y de pronto, sin dar ninguna explicación, se fue corriendo al baño ante la perplejidad del tenista italiano y del público presente. A los pocos minutos Zverev estuvo de vuelta y el partido se reanudó sin mayores problemas. Y es que Zverev está sufriendo muchos problemas estomacales en los últimos tiempos. "Estaba bien, pero de repente empecé a encontrarme fatal, con dolores de estómago. Tuve que irme a vomitar y quince minutos después estaba mejor. Las próximas horas será cruciales para mí", comentó el germano antes de medirse a Medvedev. "No sé que pasó. Nunca me había pasado eso en un partido", desveló Zverev.