La terrible pesadilla de una estrella de la UFC: ¿Qué es el síndrome de Brown?

El campeón de peso pesado de la UFC, Tom Aspinall, atraviesa el momento más delicado de delicado de su carrera Le han diagnosticado una rara enfermedad en ambos ojos. Un mes después del 'No Contest' en UFC 321 en el duelo por el cinturón de peso pesado entre Tom Aspinall y Cyril Gane por un piquete de ojos del francés sobre el británico, el campeón de la división ha publicado varios de los informes médicos sobre las lesiones que sufre en su globo ocular derecho.

Gane accidentalmente pinchó al británico en ambos ojos hacia el final de la primera ronda de su pelea en Abu Dhabi el 25 de octubre, y las repeticiones respaldaron su queja posterior a la pelea de que el dedo del francés se había hundido "hasta los nudillos" en su ojo. El campeón de 32 años no pudo continuar y la pelea fue cancelada antes de que terminara el primer asalto.

Las consecuencias de su lesión no son pocas y alguna de ellas bastante importantes, como la visión doble o el Síndrome de Brown que hacen que su regreso a corto plazo no parezca para nada factible.

"Las pruebas de imagen avanzadas confirmaron un traumatismo de tejidos blandos orbitarios. Las evaluaciones ortopédicas demostraron una alteración de la coordinación binocular y una restricción de la motilidad ocular. Síndrome de Brown traumático bilateral, que indica una alteración del mecanismo tendinoso-troclear del oblicuo superior. Diplopía persistente (versión doble), especialmente en las posiciones de mirada hacia arriba y lateral. Reducción de la agudeza visual mejor corregida tras el traumatismo. Marcada alteración del campo visual periférico confirmada mediante perímetro automatizado. La TC sugiere una fractura mínimamente desplazada de la pared orbitaria medial derecha", se puede leer en el terrible parte médico publicado en su cuenta de Instagram.

Todo ello indica que de momento no tiene autorización médica para "actividad deportiva de combate". De hecho, hasta que no vayan desapareciendo los síntomas, Aspinall no puede entrenar y ni siquiera conducir. Los médicos afirman que podría requerir una inyección de esteroides o una posible cirugía en el ojo lesionado. El brtiánico acompañó los informes médicos con varios memes acerca de la posibilidad de revancha inmediata o en respuesta a las críticas de los aficionados por no haber intentado terminar la pelea ante Cyril Gane.

¿Qué es el síndrome de Brown?

El síndrome de Brown, también conocido como síndrome de Brown superior o síndrome de elevación adicional, es una afección ocular poco común que se caracteriza por la limitación de los movimientos de los músculos extraoculares y la incapacidad de elevar el ojo afectado en la mirada hacia abajo en posición primaria. Este síndrome lleva el nombre del oftalmólogo estadounidense Harold W. Brown, quien describió por primera vez esta condición en 1950.

Se presenta típicamente como una alteración en la función de uno de los músculos rectos inferiores del ojo, conocido como músculo recto inferior contralateral. Este músculo se encuentra debilitado o parcialmente paralizado, lo que resulta en una elevación adicional del ojo cuando se intenta mirar hacia abajo en posición primaria. Esta elevación adicional es causada por una interacción anormal entre el músculo recto inferior y el músculo oblicuo superior.

Los síntomas característicos del síndrome de Brown incluyen una disminución de la movilidad del ojo afectado al intentar mirar hacia abajo, así como una elevación excesiva de dicho ojo. En algunos casos, los pacientes pueden experimentar una desviación del ojo hacia afuera (exotropía) o incluso una torsión del mismo.