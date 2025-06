Un tertuliano de "El Chiringuito" afirma que Lamine Yamal no tiene ninguna opción de ganar el Balón de Oro

La gran final de Dembelé abre el debate del Balón de Oro. Y es que, Edu Aguirre generó revuelo al afirmar con contundencia que Lamine Yamal “no tiene ninguna opción de ganar el Balón de Oro”. Su comentario provocó una fuerte reacción en redes sociales y entre los tertulianos del programa, especialmente considerando el gran año del joven futbolista del FC Barcelona.

Lamine Yamal, de apenas 17 años, ha sido uno de los nombres más destacados de la temporada. Ha brillado con el FC Barcelona, logrando cifras sobresalientes en goles y asistencias, además de consolidarse como titular. Su impacto fue aún mayor en la Eurocopa 2024, donde España se proclamó campeona y él fue nombrado Mejor Jugador Joven del torneo.

Pese a estos méritos, Aguirre se mostró tajante durante el debate:

“Ni aunque gane la Eurocopa ni aunque meta goles en la final, Lamine Yamal no va a ganar el Balón de Oro. No tiene ese peso mediático. No tiene recorrido todavía. Hay jugadores que están muy por delante.”

Esta opinión fue cuestionada por varios compañeros en el plató, quienes argumentaron que Yamal ya ha superado en rendimiento e impacto a muchos candidatos tradicionales. Para muchos, su explosión en partidos de alto nivel y su regularidad a lo largo de la temporada lo colocan entre los favoritos reales al Balón de Oro 2025.

El propio Lamine respondió con humildad en una entrevista posterior:

“No pienso en ganar el Balón de Oro. Pienso en disfrutar, en jugar bien, y si tiene que llegar, llegará.”

Mientras algunos expertos, como Luis Fernández, defienden que Yamal merece el galardón incluso por encima de jugadores del PSG como Dembélé, otros mantienen que figuras más consolidadas como Mbappé, Bellingham o Haaland tienen más opciones por trayectoria y exposición mediática.