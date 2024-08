El truco del FC Barcelona para lograr la inscripción de Dani Olmo en LaLiga

Ha costado pero, finalmente, Dani Olmo será jugador del Barcelona a todos los efectos, e incluso podría estar disponible para jugar a las órdenes de Hansi Flick en la Liga. El futbolista de Terrassa, único fichaje hasta el momento del Barça en este mercado de verano, ya ha recibido el OK de la institución para ser inscrito, según ha informado esta tarde RAC1.

Sin embargo, esta misma mañana estaba claro que las salidas de Lenglet y Vitor Roque no eran suficientes para registrar a Olmo, ya que no habían generado el fairplay financiero suficiente. Si no se ha producido ninguna marcha más en la plantilla azulgrana, ¿cómo lo han hecho?

Pues utilizando una maniobra que ya han usado en el pasado. El Barcelona ha aprovechado la baja de Andreas Christensen, que puede ser de larga duración según un informe médico, para inscribir a Dani Olmo. Sin el defensor danés, ya sí se libera la cantidad suficiente como para contar con el delantero. De hecho, el propio club ya ha hecho algo similar este verano para meter a Iñigo Martínez ante la lesión de Ronald Araujo.

El problema es que estas inscripciones, al menos de momento, son temporales. El club sigue necesitando aligerar peso económico si quiere convertirlas en definitivas. Todavía quedan varios días para que cierre el mercado.

Olmo todavía no consta en el registro oficial de LaLiga, pero la institución ya habría comunicado al club que podrá estar mañana disponible en la visita a Vallecas. Quien sí está ya oficialmente en la lista es Vítor Roque, pero en las filas del Beits. Su cesión se oficializó esta misma mañana.