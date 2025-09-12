Último ensayo del "Bribón" antes del Mundial de Estados Unidos

La tripulación del"Bribon" afronta este fin de semana en aguas de la Ría de Pontevedra el último ensayo antes del Campeonato del Mundo de la clase 6 metros que se disputará a partir del 22 de septiembre en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club (Nueva York), donde buscará revalidar el título mundial conquistado en 2023 en la isla de Wight (Reino Unido).

El Trofeo Diputación de Pontevedra será un buen momento para que el equipo liderado por Don Juan Carlos y Pedro Campos trabaje como tripulación para ese Mundial, ya que en esta ocasión competirá a bordo del "Erica" porque el "Bribon" ya se encuentra en Oyster Bay, cerca de Nueva York.

Lo mismo le sucederá a la tripulación del "Titia", el otro representante español en el Mundial. El equipo que lidera Mauricio Sánchez-Bella competirá en Sanxenxo a bordo del "Acacia".

El "Joy", armado por Nacho del Toro y patroneado por David Mas, será nuevamente el rival a batir por ambos barcos. La irrupción del barco Real Club Náutico de Portosín en la clase 6 metros ha sido espectacular, con dos triunfos en otras tantas regatas.

Más de 180 barcos, con representantes de 11 países, participarán en la 10ª Regata Rey Juan Carlos-El Corte Inglés Máster, donde se pondrán en juego los trofeos Diputación de Pontevedra, Xacobeo y Presidente Xunta Galicia.

La flota de cruceros ORC de 0 a 4 navegarán distribuidos en divisiones que se cerrarán hoy en función de la confirmación de registros finales. Las pruebas arrancarán hoy a las 16:00 horas, con un máximo de seis mangas previstas hasta el domingo 14.

Entre los participantes destacan el "Mirfak" de Diego López, vencedor en múltiples ocasiones de la regata y del Trofeo Presidente Xunta; el "Nortemar Peperetes" de José Manuel Millán; el "Orion" de Alberto Javier Pérez; y dos de los últimos vencedores del Trofeo Príncipe de Asturias de Baiona: el "Urbapaz" de Franciso Edreira y el "Deep Blue 2.1" de Vicente Cid.

La clase ORC Open se estrenará con dos pruebas costeras, una por jornada. "Bonaventure" del RCN de Vigo y el portugués "Saplicco Quinta Lamosa" son los máximos favoritos al título.

La clase Mahou J80, con seis pruebas programadas, volverá a ser una de las más competidas a partir del sábado. Entre los participantes destacan el "Okofen" de Javier de la Gándara, "Cactus Digital-Petrilla" de Jaime Barreiro y "Les Roches Solgreen", del CM Mahón.