El último golazo de Endrick, el flamante fichaje del Real Madrid

Endrick Felipe Moreira de Sousa (21-07-2006, Brasilia) se unirá al Real Madrid en julio de 2024 y mientras tanto jugará cedido en el Palmeiras. La joven promesa firmó 165 goles en 169 partidos en las categorías inferiores de la entidad brasileña, el récord histórico del club. Por otra parte, fue el futbolista más joven en debutar con el primer equipo (16 años, 2 meses y 15 días) y en marcar (16 años, 3 meses y 4 días).

El braileño volvió a marcar un nuevo tanto. De esta manera, lleva dos tantos en tres encuentros del Brasileirao. Sale a un gol cada 53 minutos. "Ya desde el principio nos dimos cuenta de que tenía que jugar con niños mayores que él, incluso algunos le sacaban tres años. Comprobamos que habíamos acertado porque siempre acababa siendo el máximo goleador. En todas las finales marcaba algún gol. Tiene carácter de líder y estoy seguro de que triunfará en el Real Madrid porque es profesional y buena persona. Nunca llegó tarde a entrenar y luego no tenía prisa por irse", afirmó João, su descubridor, a este medio.

Otra de las personas que marcaron un antes y un después en la carrera de Endrick fue Paulo Víctor. Fue el último entrenador que tuvo Endrick en las inferiores del Palmeiras: "Fue el pichichi del torneo y siempre aparecía en los momentos en los que más le necesitaba el equipo. Tenía mucha competencia, pero lo llevó muy bien y demostró que es un jugador de clase mundial. Es un chico que trabaja mucho sus habilidades con la cabeza y que tiene una mentalidad y un carácter especial. No tengo ninguna duda de que triunfará en el Real Madrid".

Zé Roberto, ex madridista y también ex jugador del Palmeiras, también se rinde al futbolista: "Desde que llega al club con once años ya me dicen que hay un chico que es una estrella. Siempre jugó dos categorías arriba y en casi todos los partidos marcaba. Se le veía que tenía algo diferente y que era inteligente con y sin balón. Se parece a ‘El Emperador’ Adriano. Ambos tienen una pierna izquierda muy fuerte y hacen jugadas parecidas. Es un prodigio porque con doce años jugaba en el sub’15, y con 15 ya estaba en el sub’20", relata el ex futbolista.