El vídeo viral del boxeador Terence Crawford retenido a punta de pistola por la policía

El campeón invicto Terence “Bud” Crawford volvió a ser noticia en su ciudad natal de Omaha, aunque esta vez por un hecho ajeno al cuadrilátero. Un video viralizado en redes sociales lo muestra siendo retenido por agentes de policía que lo obligan a salir de su vehículo a punta de pistola durante un control de tránsito.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo, apenas unas horas después de que Crawford recibiera un reconocimiento oficial por su reciente victoria frente a Saúl “Canelo” Álvarez, una pelea que lo consolidó como uno de los mejores libra por libra del momento.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales interceptaron el automóvil en el que viajaba el boxeador tras acusarlo de conducir de manera imprudente. Durante la inspección, los agentes habrían observado un arma en el interior del vehículo, lo que motivó que desplegaran un protocolo de seguridad más estricto. En las grabaciones se puede escuchar al púgil estadounidense diciendo con calma: “No estoy agarrando ninguna arma”, mientras levantaba las manos siguiendo las órdenes de los agentes.

Posteriormente, la policía aclaró que tanto Crawford como las personas que lo acompañaban tenían licencias válidas para portar armas y que no se encontraron irregularidades. Aun así, el video generó una fuerte reacción pública y abrió un debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

El alcalde de Omaha, Jean Stothert, emitió un comunicado en el que pidió transparencia en el manejo del caso y subrayó la necesidad de mantener la confianza entre la comunidad y la policía. Asimismo, el propio departamento confirmó que se abrirá una investigación interna para determinar si los procedimientos aplicados fueron los adecuados.

Mientras tanto, Crawford no ha hecho declaraciones públicas extensas sobre lo sucedido, aunque en el video se lo ve intentando mantener la calma a pesar de la tensión del momento. El incidente ha provocado un gran eco en los medios estadounidenses y suma un nuevo capítulo polémico en la relación entre figuras deportivas y las fuerzas del orden en el país.